Claudia Schipper voorgedragen om wethouder Roland van Vugt op te volgen

57 minuten geleden

Nieuws 216 keer gelezen

ALTENA • CDA Altena draagt Claudia Schipper voor als opvolger van wethouder Roland van Vugt. Van Vugt maakt onlangs bekend om persoonlijke reden zijn taken als wethouder van de gemeente Altena neer te moeten leggen.

Claudia Schipper is, met haar gezin, woonachtig in Hank en nu nog werkzaam als senior gerechtsjurist bij de rechtbank Zeeland - West-Brabant. Geboren en getogen in Altena kent Claudia de gemeente goed. Als vrijwilliger staat zij middenin de samenleving en is zij actief voor de parochiekern Hank, voorzitter van de stichting Koningsdag en coördinator van het inzamelstation in Hank. Ook was zij jarenlang voorzitter van de MR van basisschool de Bolderik en lid van de GMR.

CDA-raadslid

Sinds 2021 zit Claudia namens CDA Altena in de gemeenteraad. Hier is zij onder andere woordvoerder op het gebied van afval, duurzaamheid, veiligheid, handhaving en toezicht. Arno Bouman is blij dat het gelukt is om de vervanging van Roland van Vugt op een dergelijke korte termijn te regelen. “In de afgelopen anderhalf jaar hebben we Claudia leren kennen als een enthousiast, hardwerkend, gedreven en betrokken raadslid. In de relatief kort periode is zij in staat gebleken om zich dossiers snel eigen te maken en gaat ze het gesprek aan met de inwoners. In de fractie gaan we haar zeker missen, maar we zijn trots als CDA Altena dat Claudia bereid is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen”, aldus de fractievoorzitter.

De verwachting is dat de beëdiging eind september plaats zal vinden.