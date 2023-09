Uitzending Denkend aan Holland op Open Monumentendag

WOUDRICHEM • Vestingstad Woudrichem komt op zaterdag 9 september om 21.30 uur op televisie bij omroep Max, NPO1.

Afgelopen voorjaar vonden in Woudrichem de opnames plaats voor het televisieprogramma Denkend aan Holland. In dit programma ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden Nederland vanaf het water. Ze waren twee dagen te gast in de vestingstad, aten een visje, wandelden door de vesting, bekeken Middeleeuwse gevels en deden mee aan een spannende roeiwedstrijd op de Afgedamde Maas.

VVV Biesboschlinie was nauw betrokken bij de voorbereidingen van de opnames. Marianne Sijberden, directeur Biesboschlinie zegt hierover: “We zijn blij en trots dat we op deze manier de regio onder de aandacht kunnen brengen. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in de Vestingdriehoek met elkaar samenwerken.” Naast Woudrichem bezochten de twee namelijk ook Gorinchem en Slot Loevestein.



Janny en André bevaren de wateren van maar liefst drie provincies: Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ze bezoeken de mooiste vestingstad van Nederland: Gorinchem en via de drukke Merwede bereiken ze de zalmstad Woudrichem, waar ze Slot Loevestein bezoeken. De beroemde rechtsgeleerde Hugo de Groot wist zich daar ooit te bevrijden met behulp van een boekenkist. De volgende dag gaan Janny en André de strijd met elkaar aan in een spectaculaire roeiwedstrijd, waarna ze hun tocht eindigen in de schilderachtige vestingstad Heusden.