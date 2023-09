Beleef het erfgoed met de gids ‘Van molen tot fort’ van VVV Biesboschlinie

ALTENA • In een speciale erfgoedgids belicht VVV Biesboschlinie al het erfgoed uit de Gemeente Altena. Daar waar (UNESCO Wereld-) erfgoed, natuur en water samenkomen.

Het gaat om de plekken waar inwoners de rijke geschiedenis van Hollandse Waterlinies beleven. Van molens tot forten, van vestingen tot kastelen. Waar ze wandelen, fietsen of varen door polders, bos en langs rivieren. De Biesboschlinie: thuis van eeuwenoud erfgoed en prachtige natuur. De gids staat vol fiets- en wandelroutes en is gratis verkrijgbaar bij Fort Altena, Fort Bakkerskil, Fort Giessen of bij de VVV in Fair van Ver, Kerkstraat 7 in Woudrichem. De gids kan ook digitaal gelezen worden via Biesboschlinie.com/erfgoedgids.