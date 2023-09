Theaterhoppen breidt uit met editie Oosterhout

27 minuten geleden

WOUDRICHEM/OOSTERHOUT • Sinds 2014 hoppen jaarlijks 300 ‘Hoppers’ mee tijdens TheaterHoppen, het unieke Woerkumse huiskamertheaterfestival. Ruim zeventig procent van de bezoekers zijn vaste Hoppers, die hiervoor standaard het eerste weekend van november vrijhouden in de agenda. Nu komt daar een Oosterhoutse editie bij.

Theaterhoppen is inmiddels een begrip in regio Altena, Gorinchem en inmiddels ook ver daarbuiten. Van Groningen tot Antwerpen togen cultuur- en theaterliefhebbers naar de Woudrichemse Vesting voor een avond of middag theaterplezier. Met ieder jaar diverse programma’s en per dagdeel een variatie aan genres: van kleinkunst tot zang, muziek, cabaret, improtheater, verteltheater en meer.

TheaterHoppen in oktober

Drie culturele organisatoren, op zoek naar een nieuw theaterconcept voor Oosterhout, kwamen TheaterHoppen op het spoor. Wat begon met kennismaken en kennis delen, resulteerde al snel in een mooie samenwerking. Met trots presenteert de organisatie van TheaterHoppen nu Theaterhoppen ‘Editie Oosterhout’. Deze editie zal worden gehouden in het laatste weekend van oktober. Op theaterhoppenoosterhout.nl staat het Oosterhoutse programma.

In 2023 niet in Woudrichem

Ook de trouwe bezoekers - van wat vanaf nu ‘Editie Woudrichem’ gaan heten - kunnen in 2023 kennismaken met het bekende concept op nieuwe locaties in Oosterhout. Om dit goed te kunnen opstarten, wordt ‘Editie Woudrichem’ in 2023 eenmalig op pauze gezet en staat de organisatie in 2024 paraat met beide edities: Oosterhout eind oktober, Woudrichem begin november. Wél speelt TG YrroS! - de theatergroep met een vaste speelplek in ‘Editie Woudrichem’ - in 2023 in Oosterhout mee. Voor wie nogmaals wil lachen om de Brabantse gezusters, dat kan op 28 oktober.