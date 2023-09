Voorlopig ontwerp verkeersveiligheid Perzikstraat voorgelegd aan omwonenden

58 minuten geleden

Nieuws 114 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Gemeente Altena werkt samen met de omgeving en gebruikers van de Perzikstraat in Wijk en Aalburg aan de verkeersveiligheid in deze straat. Na onderzoek en reacties op een eerste ontwerp met maatregelen, is dit inmiddels verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het voorlopige ontwerp is nu klaar en iedereen kan het bekijken en er een mening over geven. Dit kan via www.onzeopenbareruimte.nl/perzikstraat. Na het ophalen van de input, maakt de gemeente het ontwerp definitief.

Om zoveel mogelijk gebruikers hierbij te betrekken, plaatsten enkele leerlingen van het aangelegen Willem van Oranje College samen met wethouder Hans Tanis donderdagmorgen speciale stoeptegels op verschillende plekken in de straat. Op deze tegels staat een QR-code. Via de QR-code is de nieuwe weginrichting te bekijken, ook in 3D.

Er is gekozen om maatregelen te nemen die de gemeente uiterlijk in het voorjaar van 2024 uitgevoerd wil hebben en er zijn maatregelen voorzien op de langere termijn. De eerste maatregelen betreffen onder andere een duidelijke dertigkilometerzone, het aanpassen van voetpaden en fietspaden en het verbeteren van de veiligheid op kruisingen en bij de oversteek voor fietsers en voetgangers.

Het geven van een reactie op het ontwerp kan tot en met 17 september.