• Foto van de Biesboschdag in 2022.

Oude ambachten en voertuigen bij Biesboschdag Werkendam

51 minuten geleden

Nieuws 186 keer gelezen

WERKENDAM • Liefhebbers van jaarmarkten, oude ambachten en de Biesbosch kunnen hun hart ophalen. Op zaterdag 16 september wordt namelijk weer de Biesboschdag op de Hoogstraat in Werkendam georganiseerd. Van ’s ochtends 09.30 uur tot en met ’s middags 16.30.00 uur zal er van alles te beleven zijn in het centrum van Werkendam.

Tijdens de Biesboschdag zullen allerlei verschillende (lokale) ondernemers hun waren aan het grote publiek presenteren. Ook zullen ambachtslieden hun ambachten aan het publiek tonen en erover vertellen. Zo zal er onder meer een smid, mandenvlechter en pottenbakker aanwezig zijn. “Voor de kinderen is het leuk om deze ambachten te zien. De nieuwe generatie weet vaak niet meer hoe het er vroeger aan toeging, wat het leuk maakt om ze kennis te laten maken met de ambachten”, vertelt Arie Potters van Maatwerk-Event, organisator van deze dag in opdracht van BIZ Centrum Werkendam. Op de Hoogstraat zullen tevens een aantal oude lgervoertuigen en oude motoren te bewonderen zijn. De eigenaren vertellen het publiek met veel plezier over deze voertuigen.

Visbakkers

Het authentieke van de Biesboschdag blijft echter toch de aanwezigheid van visbakkers. Ook dit jaar zal er op de Hoogstraat weer poon gebakken worden op de zogeheten vuurduveltjes of gasbranders. De Ouwe Drijverschuit (ODS), een cultuurhistorische vereniging uit Werkendam, zal verantwoordelijk zijn voor het visbakken. Het aanwezige publiek krijgt de mogelijkheid om de gebakken vis te kopen. Losstaand van De Ouwe Drijverschuit, zal er ook een palingroker aanwezig zijn. Rond 10.30 uur verzorgen de Bieswald Ländler Musikanten een optreden op de Hoogstraat.

Horecaplein

Alsof er nog niet genoeg gedacht is aan de inwendige mens, zal er op het Merwedeplein een horecaplein te vinden zijn. Hier kunnen allerlei hapjes en drankjes gekocht worden. Op ditzelfde plein vindt ook een ander leuk evenement plaats, namelijk een Muziekfestival. Dit festival zal om 12.30 uur beginnen en is om 18.15 uur afgelopen. Twee shantykoren, zullen ten tonele verschijnen, namelijk Shantykoor ‘De Biescbosch’ en Albatros uit Rotterdam. Daarnaast is ook Nederpopkoor A27 van de partij. Als klap op de vuurpijl treden ook Marijke van den Noort en de uit Werkendam afkomstige volkszanger Willem de Jong op.

Rommelmarkt

Los van de Biesboschdag organiseert de Hervormde Kerk deze dag hun Actiemarkt ten behoeve van de Zending. Deze wordt gehouden op het parkeerterrein aan de Kerkstraat, aangrenzend aan de Hoogstraat. Op deze rommelmarkt zijn veel spullen, hapjes en drankjes te koop en er zijn ook verschillende activiteiten.

Expositie Teus Verhoeven

Tot slot, ook zeker noemenswaardig, is de expositie van de schilderijen van wijlen Teus Verhoeven. Vele prachtige schilderijen van deze Biesboschschilder worden deze dag door de familie Verhoeven tentoon gesteld in het pand aan Hoogstraat 107.

Kortom, er zijn vele redenen om zaterdag 16 september naar het centrum van Werkendam te komen. “Het wordt een leuk en aantrekkelijk evenement om rond te snuffelen en er is genoeg te doen”, voorspelt Potters.