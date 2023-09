Open Coffee Waalwijk gaat back to business

21 minuten geleden

REGIO • Ondernemers ontmoeten elkaar tijdens de Open Coffee in Waalwijk. Elke tweede donderdag van de maand komen ondernemers binnen een straal van zo’n 20 kilometer rond Waalwijk van 9.00 tot 11.00 uur samen in Winterdijk30b om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Een vast element komt iedere maand terug: de loterij. “Dat is een van de dingen die Open Coffee Waalwijk uniek maakt in vergelijking met andere Open Coffees in Nederland”, vertelt Michiel van den Broek, een van de initiatiefnemers van het evenement waar bezoekers alleen de kosten van hun eigen drankjes betalen.

Michiel was een vaste bezoeker van de Open Coffee in Waalwijk en rolde in de organisatie toen ze iemand zochten voor de techniek. Als ICT’er wist hij hier wel raad mee. Sinds 2016 denkt hij mee over de organisatie en beheert hij de socialemediakanalen. “Wat dit netwerk voor mij bijzonder maakt, is dat het kleinschalig is. Er zijn een aantal ondernemers die de bijeenkomsten trouw bezoeken en daardoor leer je elkaar écht kennen. Dat is voor de gesprekken heel waardevol. En ook nieuwe bezoekers vinden hierdoor vaak snel aansluiting.

”Elke Open Coffee Waalwijk verloopt volgens een vast programma. Vanaf 9 uur is er een vrije inloop. In het eerste uur kunnen ondernemers met elkaar netwerken, een mededeling op de flip-over schrijven en een visitekaartje voor de loterij inleveren. Tijdens het 10-uurtje passeren alle mededelingen de revue en bepaalt het lot wie meedoet in de loterij. “De ondernemers die iets weggeven, pitchen hun bedrijf en vertellen wat ze weggeven. Dat spelelement zorgt voor verrassende presentaties.” Aansluitend volgt een verdiepend onderdeel, zoals een Durftevragensessie, een ondernemer die in de spotlight staat of een zoekvragenronde.

“Op 14 september gaan we back to business. Waar zijn ondernemers in de zomer tegenaan gelopen en waarmee willen ze in de tweede helft van het jaar aan de slag? Zijn er specifieke zoekvragen waar we als netwerk aan bij kunnen dragen? Zoek je een warme ingang of heb je een specifieke vraag waar je hulp bij nodig hebt? Kom dan op 14 september naar de Open Coffee in Waalwijk.”

Marianne van de Werken