Diamanten bruiloft voor echtpaar Van den Assem-Rochat uit Meeuwen

13 minuten geleden

Nieuws 69 keer gelezen

MEEUWEN • Burgemeester Egbert Ligtenberg bracht op donderdag 31 augustus een felicitatiebezoek aan Anton en Drika van den Assem-Rochat in verband met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Het diamanten bruidspaar leerde elkaar kennen op de Meeuwensedijk, waar Drika een huis aan het schoonmaken was voor een familielid dat ging trouwen. Anton woonde daar destijds met zijn eigen familie in de buurt. De verliefde Anton crosste jarenlang trouw op zijn brommer op en neer naar de in Giessen woonachtige Drika. Uiteindelijk trouwde het stel op 29 augustus 1963 en vieren ze dit jaar hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Na hun trouwen zijn Anton en Drika op de Meeuwensedijk gaan wonen en hier hebben ze lange tijd gewoond en hun gezin opgebouwd. Nu woont het echtpaar in Meeuwen zelf. Ze zijn nog regelmatig fietsend te vinden door de dorpen van Altena, want beiden blijven ze graag bezig.

De bruid en bruidegom zijn vereerd met de mooie brieven die ze deze week ontvingen van de secretaris van de koning en koningin. Ook de burgemeester van Altena kwam op bezoek. Anton en Drika van den Assem-Rochat vieren hun diamanten huwelijk samen met hun zeven kinderen en partners, vijftien kleinkinderen en partners en negen achterkleinkinderen. Er wordt in de middag een prachtige nieuwe familiefoto gemaakt en daarna gaan ze het gezellig vieren in het dorpshuis van Meeuwen waar ’s avonds nog andere familieleden en vrienden zullen aansluiten.