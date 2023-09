Open Monumentendag

Gratis toegang op Slot Loevestein tijdens open monumentendag

POEDEROIJEN • Slot Loevestein zal dit jaar weer meedoen aan Open Monumentendag. Op zaterdag 9 september is er gratis toegang tot de vesting, het kasteel en de tentoonstelling ‘Monddood – Politiek gevangen’. Wegens de verwachte drukte zijn er tijdsblokken ingesteld voor deze dag. Aanmelden kan vooraf online via de website van het slot.

Slot Loevestein is meer dan een stoer kasteel dat door ridder Dirc Loef van Horne in 1358 is gebouwd. Het was dé Staatsgevangenis van Nederland in de 17e eeuw en het was een belangrijke vesting in de Hollandse Waterlinie. Vandaag de dag is het een rijksmuseum. ”Tijdens Open Monumentendag willen we bewoners uit de regio en de bezoekers van ver (opnieuw) kennis laten maken met dit bijzondere erfgoed, wat sinds twee jaar op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat,” aldus directeur Ed Dumrese. “Het behouden van, en beleefbaar maken van ons culture erfgoed is onze missie. We hopen op 9 september dan ook veel mensen hier te mogen begroeten,” sluit Dumrese af.

Indrukwekkende tentoonstelling

Bezoekers kunnen dan ook de tentoonstelling ‘Monddood’ bezoeken. De indrukwekkende tentoonstelling grijpt aan en is bijzonder relevant en urgent. Het monddood maken van politieke tegenstanders door ze gevangen te zetten, is een verhaal met een lange, wereldwijde geschiedenis. Rijksmuseum Slot Loevestein en Amnesty International vertellen dat verhaal in deze tentoonstelling. In de voormalige staatsgevangenis Loevestein zijn cellen nagebouwd. Aan de buitenkant is de officiële aanklacht tegen onder andere de Loevesteinse factie, Aleksej Navalny en Filep Karma te lezen. Door de elastische tralies stappen de bezoekers de cel binnen en komen ze erachter welk verhaal de veroordeelden zelf vertellen. Daarnaast is het kunstwerk, de ‘empty chair’, van Maarten Baas te bezichtigen. Deze vijf meter hoge stoel, ontworpen voor Nobelprijswinnaar en mensenrechtenactivist Liu Xiaobo, symboliseert de onderdrukking van schrijvers, journalisten, kunstenaars en activisten die strijden voor mensenrechten. Op de protestzolder is meer over actievoeren, de zin daarvan en de hoop en kracht die het de politieke gevangen geeft te lezen en te horen. Ook kunnen bezoekers zelf in actie komen door een kaartje te schrijven naar politieke gevangenen en ze een hart onder de riem steken.

Tickets zijn te reserveren op de website van Loevestein: www.slotloevestein.nl/agenda/open-monumentendag/.