VVD Altena stelt raadsvragen over kruispunt Duijlweg/Midgraaf

54 minuten geleden

ALMKERK • De fractie van de VVD in Altena heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de verkeerssituatie op het kruispunt Duijlweg/Midgraaf.

‘Onlangs waren alweer drie ongelukken op het kruispunt Duijlweg/ Midgraaf. VVD Altena heeft al eerder aandacht gevraagd voor dit kruispunt. Ondanks verschillende maatregelen, slaagt uw college er niet in de veiligheid te verbeteren’, zo stelt de fractie. ‘Wij hebben u al eerder geïnformeerd over het fenomeen polderblindheid, waarbij door gebrek aan visuele prikkels de automobilist kruispunten of het kruisende verkeer over het hoofd zien.’

Jan Kolff, die de vragen namens de fractie aan het college stelt, wil een serieuze oplossing voor de kruising. Zeker nu er in de kadernota voor 2024 budget is opgenomen om dit gevaarlijke punt aan te pakken. ‘Dat kan volgens ons worden bereikt door het gelijkwaardige kruispunt te vervangen door twee T-splitsingen, zoals deze ook al aanwezig zijn in de Biesheuvelweg.’

De fractie wil weten wanneer het college aan de slag gaat met het kruispunt en of het college bereid is het kruispunt te vervangen door twee T-splitsingen. Indien dat niet het geval is, wil de fractie weten welke oplossing het college voor ogen heeft.