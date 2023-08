Gemeente stelt groene pas beschikbaar voor duurzame wasmachines en koelkasten voor minima

48 minuten geleden

Nieuws 109 keer gelezen

ALTENA • Het college heeft besloten een groene pas ter beschikking te stellen aan minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (inclusief inkomenstoets). Deze actie start half september en duurt een half jaar. Met de groene pas kunnen zij een duurzame wasmachine of koelkast aanschaffen bij een lokale leverancier. Met deze actie hebben de betrokkenen én een nieuw apparaat én besparen zij in de toekomst energie. De pas heeft een waarde van 650 euro.

Wethouder Anneloes Van Hunnik: “Het mooie van de actie is dat we hier onze inwoners op twee manieren mee helpen. Minima met een wasmachine of koelkast van minimaal acht jaar oud komen mogelijk voor de regeling in aanmerking. Zij kunnen een nieuw apparaat uitkiezen, maar zeker zo belangrijk, de energierekening gaat ermee naar beneden. Dus ook in de maandelijkse uitgaven biedt dit voor hen een voordeel.”

Groene pas aanvragen

In de regeling is vastgelegd dat de wasmachine minimaal label A heeft en de koelkast of koelvriescombinatie label A-C. Per adres mag één apparaat worden uitgekozen. Aanvragers moeten minimaal 21 jaar oud zijn. De regeling geldt niet voor studenten. Vanaf halverwege september is de groene pas aan te vragen

Inwoners die voldoen aan de criteria en bij de gemeente bekend zijn, krijgen half september een persoonlijke brief. Daarnaast zet de gemeente een campagne op om mensen die niet bij de gemeente bekend zijn, te informeren en hen op te roepen zich bij de gemeente te melden.