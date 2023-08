Andels Fanfare Corps en Tim Akkerman samen op het podium

1 uur geleden

Nieuws 166 keer gelezen

OOSTERHOUT/ANDEL • Tim Akkerman en Andels Fanfare Corps slaan de handen ineen voor een bijzondere en meeslepende ‘fusion of melodies’. Akkerman en de Andelse blazers staan op 25 november samen in theater de Bussel in Oosterhout.

Het is alweer meer dan twintig jaar geleden dat Tim Akkerman aan de vooravond van zijn muzikale carrière stond. Sindsdien heeft hij een indrukwekkende reis afgelegd, gekenmerkt door hoogtepunten, authentieke keuzes, hits, bijzondere samenwerkingen, en talloze live shows. Tim is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare naam in de Nederlandse muziekscene, zowel als muzikant als componist.

Ondertussen kan Andels Fanfare Corps trots terugkijken op een rijke geschiedenis van 130 jaar als één van de topfanfares in Nederland, met een stevige reputatie in de klassieke blaasmuziekwereld. Nu volgt dus een samenwerking met Tim Akkerman. Ze brengen nummers van Tim, bekende pop- en rockhits en klassieke hoogtepunten samen in een nieuw en verrassend jasje.

Deze unieke samenwerking belooft een muzikale reis te worden waarin verschillende genres samenkomen, resulterend in een harmonieuze fusie van melodieën. Tims eigen composities worden naadloos gecombineerd met geliefde pop- en rocknummers, en verrijkt met de klanken van de fanfare.

Deze ‘fusion of melodies’ staat garant voor een onvergetelijke en verfrissende luisterervaring. Het publiek wordt meegevoerd op een bijzondere muzikale ontdekkingsreis, waarbij grenzen worden verlegd en emoties worden aangewakkerd.

Kaarten zijn te bestellen via www.theaterdebussel.nl.