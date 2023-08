Entree-opleidingen Altena voor kwetsbare inwoners voortgezet

ALTENA • Iedere inwoner van Altena verdient een kans om met een startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden. Het bieden van een entree-opleiding levert hier een bijdrage aan. Daarom heeft de gemeente Altena samen met Da Vinci College en Curio de afgelopen twee schooljaren, 2021 – 2023, zo’n opleiding aangeboden aan (kwetsbare) inwoners die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Door de goede slagingspercentages van de deelnemers wordt er doorgegaan met deze opleidingen.

In september 2021 is gemeente Altena gestart met de pilot Kansrijk Altena. Deze pilot is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het Da Vinci College. In juli 2022 werd besloten de pilot met een halfjaar te verlengen. In totaal hebben achttien inwoners van Altena deelgenomen aan de opleiding. Van de achttien hebben zeven deelnemers de opleiding na één schooljaar succesvol afgerond. Zes deelnemers hebben na de verlenging van de opleiding deze alsnog succesvol afgerond. Bij drie deelnemers is het niet gelukt om voldoende praktijkuren te maken. Zij hebben een certificaat ontvangen voor de vakken die ze gehaald hebben.

Tijdens het proces kwam ook de vraag naar voren om een extra entree-opleiding aan te bieden voor jongeren vanaf 16 jaar en daarom werd in schooljaar 2022-2023 gestart met een entree-opleiding voor deze doelgroep. Het gaat om jongeren die niet in staat zijn om naar een reguliere entree-opleiding buiten de gemeente toe te gaan. In totaal hebben elf jongeren deelgenomen aan de opleiding. Vijf deelnemers hebben de opleiding succesvol afgerond en gaan verder doorstuderen naar niveau 2 voor het behalen van een startkwalificatie. Vier deelnemers hebben de opleiding afgerond met een uitstroomprofiel arbeid.