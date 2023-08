Stichting Koningsdag op z’n Wèks roept inwoners op om mee te denken

WIJK EN AALBURG • De Stichting Koningsdag op z’n Wèks nodigt alle inwoners van Wijk en Aalburg uit om deel te nemen aan een speciale bijeenkomst op donderdag 14 september om 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst, die plaats zal vinden aan de Aalburgsestraat 8 in Wijk en Aalburg, zal er nagedacht worden over de invulling van Koningsdag 2024. ‘Heeft u ideeën of wilt u iets met ons delen? We zien u graag’, laat het bestuur van Stichting Koningsdag op z’n Wèks weten.