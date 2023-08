Nationale collecteweek KWF Kankerbestrijding van 3 t/m 9 september

SLEEUWIJK • In de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding van 3 tot en met 9 september wordt er in Sleeuwijk weer huis-aan-huis gecollecteerd.

Het doneren van geld is eenvoudig. Scan de QR-code op het collectebord met de smartphone, pas eventueel het bedrag aan, en voltooi de betaling via iDEAL. Het is een eenmalige en veilige transactie, zonder verdere verplichtingen. Voor mensen zonder smartphone heeft elke collectant een flyer bij zich met het rekeningnummer van KWF voor een gift.

Op zoek naar collectanten

Het collectieteam in Sleeuwijk is op zoek naar collectanten. Wie wil helpen om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding, zowel aan de deur als via je mobiel, kan zich aanmelden via www.kwf.nl/wordcollectant.

Wie de collectant heeft gemist, kan nog steeds doneren via kwf.nl/collecte.