Nieuwe editie van Uitmarkt Altena op 23 september

WOUDRICHEM • Culturele organisaties en verenigingen krijgen eind september opnieuw de gelegenheid om zichzelf te presenteren aan inwoners van Altena. Dit kan tijdens de tweede editie van Uitmarkt Altena in ‘t Rondeel te Woudrichem. Marel van Andel (22) en Jan van Straten (75), leden van de adviescommissie Cultuur, vertellen over dit evenement.

Ongeveer een jaar geleden werd de allereerste editie van Uitmarkt Altena georganiseerd. Het idee hiervoor was enkele jaren eerder al ontstaan, maar de coronapandemie dwarsboomde de plannen. Tijdens de editie van vorig jaar konden veel culturele instellingen zich voor het eerst in lange tijd weer aan het grote publiek presenteren. “Dat was redelijk succesvol. Ik leg de lat graag hoog, maar ben tevreden met wat we hebben bereikt”, aldus Jan van Straten. Er is dus alle reden om opnieuw een Uitmarkt te organiseren.

Een werkgroep bestaande uit Grietje Zemering, Rebecca Abbink-de Joode, Joris Schram, Marel van Andel en Jan van Straten heeft de afgelopen maanden hard gewerkt. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe editie op zaterdag 23 september. “Het voornaamste doel is om de cultuursector in Altena een boost te geven. Mensen hebben tegenwoordig een druk leven, maar cultuur blijft de basis van alles”, benadrukt Jan het belang ervan.

Voor jong en oud

Dat cultuur zowel voor jongeren als ouderen is, en breder is dan men wellicht denkt, bewijst Marel van Andel als jongste lid van de werkgroep. “Het is belangrijk voor jongeren om te weten wat er in hun eigen regio te doen is. Vaak weten ze dit niet, omdat ze eerder naar de steden trekken. Hier in Altena is echter ook genoeg te beleven.” Bovendien merkt de inwoonster van Babyloniënbroek op: “Zolang jongeren blijven denken dat cultuur alleen voor ouderen is en daarom niet deelnemen, zal het altijd voor ouderen blijven. Als er meer interesse komt vanuit de jongeren, zal er ook meer aanbod voor hen zijn.” Jan vult aan: “Jongeren denken bij het woord ‘cultuur’ vaak meteen aan klassieke muziek, maar het is veel breder dan dat, zoals bijvoorbeeld stand-up comedy.”

In Altena zijn tal van culturele instellingen te vinden, zegt Jan. “Maar sinds de fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem vinden ze elkaar minder goed. Men kent elkaar niet en er zijn te veel ‘eilandjes’. In de komende jaren moet er meer eenheid komen, en daar kan de Uitmarkt Altena ook aan bijdragen.”

Concerten en voordrachten

Tijdens de Uitmarkt Altena zullen 22 culturele organisaties en verenigingen zichzelf presenteren aan de inwoners van Altena. Sommigen zullen dit doen met een stand, anderen met een expositie of iets dergelijks. Elf culturele instellingen zullen ook optredens verzorgen in ‘t Rondeel, variërend van korte concerten, voordrachten van poëzie tot presentaties. Het aanbod is in ieder geval zeer divers. Via de Facebook- en Instagram-pagina van Uitmarkt Altena zijn alle deelnemers te vinden, evenals aanvullende informatie. Organisaties of verenigingen kunnen zich nog aanmelden voor een stand via uitmarktaltena@kpnmail.nl of een van de eerder genoemde socialmediakanalen.

De toegang tot Uitmarkt Altena is gratis. De dag begint om 09.45 uur en zal rond 17.00 uur eindigen.