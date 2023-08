Houd je aan de snelheid en spaar voor zwembad Werkina in Werkendam

WERKENDAM • Op de Sportlaan in Werkendam is dinsdagmiddag een snelheidsmeterspaarpot in gebruik genomen.

Deze spaarpot werkt volgens het principe van belonen in plaats van straffen. Elke bestuurder die zich aan de snelheidslimiet houdt, draagt bij aan de spaarpot. Het totale bedrag dat in de spaarpot wordt verzameld, zal ten goede komen aan de Stichting Vrienden van Werkina.

De onthulling van de spaarpot werd op dinsdag gedaan door wethouder Hans Tanis, in aanwezigheid van enkele leerlingen van de basisschool en de mascotte van het zwembad, JIP. De slogan luidt: ‘Door u aan de snelheid te houwen, kunnen wij aan het zwembad bouwen.’ Met deze boodschap wil de Stichting Vrienden van Werkina de aandacht vestigen op verkeersveiligheid op de Sportlaan en tegelijkertijd geld inzamelen voor het opknappen van het zwembad in Werkendam.