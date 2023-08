Paul Deuling komt in actie bij calamiteiten: ‘Voor dit werk moet je een beetje gestoord zijn’

1 uur geleden

Nieuws Streekdagen Meeuwen 319 keer gelezen

DUSSEN/MEEUWEN • ‘Gaat niet bestaat niet’. Dat is het motto van Paul Deuling Ondersteund Incident Management BV. Het Dussense bedrijf komt in actie bij allerlei calamiteiten.

Zomaar een greep uit het scala van situaties waar het inzetbaar is: wegdekreiniging bij oliesporen, opruimen van drugsafval, bodemsanering, bestrijding van olie op wateroppervlakten, maar ook wegafzettingen neemt het bedrijf voor haar rekening waarbij eventueel een Botsabsorber kan worden ingezet.

Ingezet door gemeente of provincie

Hoofdzakelijk wordt het bedrijf ingeschakeld bij calamiteiten die door de provincie of gemeenten worden aangereikt. “Particulier doen wij (nog) niet zo veel. We worden wel benaderd bijvoorbeeld voor het opruimen van een olievlek op straatwerk en ook bij het doen van een kwikmeting. Met het laatste zijn we één van de vijf bedrijven in ons land die dat in hun pakket hebben.”

Soms wordt het bedrijf ook buiten de landsgrenzen ingeschakeld. “We hebben ook klanten in Duitsland. Onlangs werden we ook nog benaderd vanuit Ierland. Daar lag een gekapseisd schip en omdat we ook met ademlucht dragers zijn werden we gevraagd.”

Ondersteuning van echtgenote

“Alles waar spoed achter staat, ondersteunen wij”, legt Paul Deuling thuis in de echtelijke woning uit. Hij zit al meer dan vijftien jaar in het vak, startte in 2018 als ZZP’er en ging april 2020 verder als BV. Echtgenote Anita ondersteunt hem. “Anita doet de administratie en doet achter de schermen veel werk.” Deze morgen is Paul overigens nog maar net uit bed. Hij heeft maar een paar uurtjes kunnen slapen. “We moesten vannacht opdraven na een ongeval waarbij er olie opgeruimd moest worden. Het leek een eenvoudige klus maar het wegdek bleek zodanig beschadigd dat we moesten regelen dat het gerepareerd werd. Daarom was ik vannacht pas om half drie thuis.”

‘Het is niet altijd even gemakkelijk’

Of het nu is om bij een omgevallen vrachtwagencombinatie de inhoud op te ruimen of bij een situatie waarbij er sprake is van veel persoonlijk leed, de werkzaamheden zijn heel divers. “Het is niet altijd even gemakkelijk”, zegt Deuling. “Zo zijn we eens ingeschakeld voor een situatie bij een huis waarin een man drie weken dood lag. Ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn, hebben op ons veel impact. Iedere dag is anders. We staan 24 uur aan. Soms denken we weleens, en dat klinkt misschien raar, dat je voor dit werk een beetje gestoord moet zijn.” Problemen oplossen is dus dagelijks werk voor Deuling. “We proberen het van A tot Z dan op te lossen.”

Mooie afleiding

Om aan de spannende dingen het hoofd te bieden zijn de streekdagen in Meeuwen voor Paul en zijn team een mooie afleiding waarbij het bedrijf tevens een van de sponsoren is. Hij doet dit jaar voor de tweede keer mee met zijn standaardtruck en met een trekker die hij leent van loonwerker. “Met de trekker deed ik in Almkerk al mee. Ik vind het een pracht evenement om me even uit te leven.”