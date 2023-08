• Archieffoto van de kofferbakmarkt in Woudrichem.

Opnieuw een kofferbakmarkt en muzikale noten op ‘t Rond in Woudrichem

1 uur geleden

Nieuws 178 keer gelezen

WOUDRICHEM • Op ’t Rond in Woudrichem vindt op zaterdag 2 september een kofferbakmarkt plaats. Vanaf 09.00 uur stellen dertig auto’s zich op (zowel op het middenplein als direct voor ’t Rondeel), om vanuit de kofferbak tweedehands spullen te verkopen.

Al jarenlang is de kofferbakmarkt op ’t Rond een begrip in Woudrichem en ver daarbuiten. Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar een ensemble optreden van Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd. Zij spelen gezellige, bekende muziek.

Inwendige mens

Ook is er aan de inwendige mens gedacht. ‘t Rondeel zet de deuren open, zodat men daar terecht kan voor koffie, thee of iets fris. Ook worden er hotdogs verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Kunst Na Strijd. De markt vindt plaats van 09.00 tot 13.00 uur. Toegang is gratis.

Vol

De staanplaatsen zijn allemaal al bezet, inschrijven is daarom niet meer mogelijk.