Jongerencentrum De Pomp viert 10-jarig jubileum van pand in Almkerk

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp viert op zaterdag 2 september het 10-jarig jubileum van haar pand aan de Sportlaan in Almkerk met een dag vol activiteiten, toegankelijk voor iedereen.

De festiviteiten beginnen om 11.30 uur met de feestelijke opening van de nieuwe keuken, die onder andere gebruikt zal worden voor kookactiviteiten en workshops. Deze toevoeging aan het centrum vervult een langgekoesterde wens van de vrijwilligers bij De Pomp.

Grote Pompquiz

Gedurende de hele dag zullen er diverse leuke activiteiten plaatsvinden, zoals een rodeostier, de Grote Pompquiz en een speciale Bingo, geschikt voor alle leeftijden. Daarnaast zijn er verschillende eetkraampjes waar gedurende de dag allerlei lekkernijen te verkrijgen zijn. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan het jongerenwerk. Voor de sportievelingen is er ook nog een Pannakooi-toernooi gepland.

DJ Roberto Rosso

Het avondprogramma is speciaal gericht op jongeren van 12 tot 23 jaar. DJ Roberto Rosso zal een optreden verzorgen. DJ Roberto Rosso geniet bekendheid in de christelijke dancewereld en staat bekend om zijn energieke muziek, krachtige beats en inspirerende teksten. Zijn optredens brengen jongeren in beweging en zijn muzikale boodschap wordt breed gewaardeerd.

Kaarten voor het avondprogramma zijn beschikbaar (op=op) en kosten 7,50 euro per stuk. Ze kunnen besteld worden via www.depompalmkerk.nl.