Janneke de Jong uit Werkendam maakt winnende foto van Altena zadenmengsel

1 uur geleden

Nieuws 245 keer gelezen

WERKENDAM • De Boerenerfdag, dit jaar gehouden op het terrein van ANV-bestuurslid Arjan de Graaf en zijn gezin in Dussen, was opnieuw een groot succes. Tijdens het evenement konden bezoekers hun stem uitbrengen op achttien foto’s die de resultaten toonden van het bloemenzadenmengsel dat ANV eerder in april had uitgedeeld.

Het Altena zadenmengsel, geholpen door regen gevolgd door warme weken, floreerde prachtig. Bezoekers hadden de keuze uit fraaie detailfoto’s van insecten op bloemen en overzichtsfoto’s van het bloemenmengsel zelf.

De winnende foto, met bijna twee keer zoveel stemmen als de nummer twee, werd ingezonden door Janneke de Jong uit Werkendam. Haar foto werd geprezen vanwege de levendige, heldere weergave met veel diepte en de uitstekende presentatie van het bloemenmengsel. Bovendien was er een koolwitje te zien, wat de nadruk legt op het bevorderen van de diversiteit van insecten, één van de doelen van de bloemenzaadactie.

ANV bedankt alle deelnemers aan de fotowedstrijd voor hun bijdrage. Als prijs ontving Janneke een cadeaubon van Puur uit Altena.