A27 richting Gorinchem dicht door ongeval bij Nieuwendijk

6 minuten geleden

ALTENA • Op de A27 bij Nieuwendijk heeft zich een ongeval voorgedaan, waardoor de weg in noordelijke richting is afgesloten.

Een bergingsdienst is nodig om de weg weer vrij te maken. Omrijden is mogelijk vanaf knooppunt Hooipolder via de A59, A16 en A15.