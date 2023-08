Jan Kramer (94) en Corrie Vink (91) uit Werkendam zijn 70 jaar getrouwd

WERKENDAM • Jan Kramer (94) en Corrie Vink (91) gaven elkaar zeventig jaar geleden het jawoord op de verjaardag van de bruidegom. Burgemeester Egbert Lichtenberg kwam het platina bruidspaar feliciteren met deze bijzondere feestdag.

Bruid en bruidegom wonen aan de Kerkstraat 1, vlakbij de plek waar ze samen jarenlang een doe-het-zelf zaak hadden die ook huishoudelijke artikelen verkocht. Kramer was een begrip in Werkendam, twee eeuwen geleden stond op die plek al een smederij van de familie Kramer, Jan is de zevende generatie.

In 1986 namen de twee zonen het bedrijf over en verhuisde het echtpaar naar de Kille in een vrijstaande dijkwoning. Sinds kort wonen ze weer in Werkendam, vlakbij hun vroegere bedrijf ‘Kramer de Vakman’. De bruidegom rijdt nog bijna dagelijks naar de Kille om de tuin bij te houden.

Bruid en bruidegom ontmoetten elkaar op 31 augustus 1948 in de Kille tijdens het oranjefeest. Tegen de burgemeester vertellen ze dat ze eigenlijk nooit echt ruzie hebben gehad in al die zeventig jaar. “Een meningsverschil, maar dat legden we snel weer bij.”

Vakantie naar Italië

Werk ging altijd voor bij de familie Kramer, maar de kinderen herinneren zich ook dat ze in een werkbusje op vakantie gingen naar Italië, later kwam er een caravan. Eenmaal gepensioneerd maakten ze graag verre reizen. Inmiddels hebben ze vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Het huwelijksfeest werd gevierd met een etentje met de naaste familie.