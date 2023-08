Vader en zoon Van der Geld willen thuispubliek niet teleurstellen: ‘De hartslag gaat echt wel omhoog’

ALMKERK/MEEUWEN • De krachtmeting in het MicroPulling in Meeuwen is zaterdag de zesde en voorlaatste in een serie van zeven, meetellend voor het Nederlands kampioenschap. Vader en zoon Van der Geld uit Almkerk zijn met de IVECO S-Way kansrijk in hun klasse.

Het is een relatief kleine sport met zeven klassen en in totaal tachtig deelnemers. Vader en zoon Marcel en Sven van der Geld hadden hun IVECO S-Way pas later in het seizoen, half juni tijdens het powerweekeinde in Made, in orde. Marcel van der Geld: “Wij trokken de sleepwagen in de Truckklasse toen direct de volle 20 meter Full-Pull. Dat leverde meteen de eerste plaats en twintig punten op.” In de periode dat in de zomer van 2020 door corona alles op zijn kont lag, ging Marcel van der Geld achter zijn woning in Almkerk elke zaterdag zijn schuur in. Hij werkt bij IVECO-Schouten in Almkerk in het magazijn en kan veel met zijn handen.

Monnikenwerk

“Wat wij daar in het groot doen, heb ik nagebouwd op een schaal van 1:14. Met een 10 cc motor die op methanol loopt. Ik heb alleen de achteras met de koppeling aan de motor en de tank moeten kopen. Het overige maak ik zelf. Ik heb elke dag waarbij ik iets heb veranderd vastgelegd. Ik heb wel 351 afbeeldingen gemaakt.” Het werd dus een monnikenwerk.

‘Allermooiste truck’

Zoon Sven (12) bedient de minitruck in de wedstrijden door middel van de afstandsbediening. Hij is apetrots op zijn IVECO-truck met bovenop de cabine natuurlijk de Italiaanse vlag. “Iedereen uit onze klasse erkend dat wij over de allermooiste truck beschikken. De cabine is in het noorden van het land 3D geprint. De bediening is heel gevoelig. Ik moet erg oppassen als ik in de wedstrijd iets wil corrigeren.” Door de naam IVECO hebben Marcel en Sven een grote naam achter zich staan.

Vermogen

“Aanvankelijk hadden wij in 2021 een terugkerend technisch probleem, omdat de aandrijfas over het kunststoftandwiel sloeg. Dan ben je klaar, want dan valt de aandrijving volledig weg”, weet Sven van der Geld. Martin Hakkesteegt uit Nieuwendijk maakte onder meer de brandstoftank van 42 gram. Dit alles omdat de totale truck in deze klasse slechts 3.2 kg mag wegen. Hij maakte ook een broodnodige brugstuk direct achter het tandwiel achter de motor. “In Made stonden wij onder spanning, maar daar was de minitruck top.”

Presteren voor eigen publiek

“Door onze vakantie hebben wij de wedstrijd in Alphen (NB) moeten laten lopen, maar komend weekeinde willen wij ons voor eigen publiek en onze sponsors, in Meeuwen maximaal presenteren. Bij ons gaat de hartslag echt wel omhoog, omdat er veel bekenden langs de baan zullen staan. Hopelijk is onze baan droog, want bij slecht weer hebben wij te veel vermogen om weg te komen.”

Superstock

Marcel en Sven gaan in de toekomst hun activiteiten verder uitbreiden. “Wij werken op dit moment aan een John Deere tractor in de 3.5 kg Superstocks. Als we alle onderdelen compleet hebben gaan we een Superstock bouwen. Wij doen dit om straks tijdens de wedstrijddagen wat meer om handen te hebben.”