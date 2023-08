AltenaLokaal: ‘Afkeuren kunstgrasveld Kozakken Boys is zeer ernstige situatie’

ALTENA • Philip den Haan van AltenaLokaal heeft aan het college van de gemeente Altena vragen gesteld over het afkeuren van het hoofdveld van Kozakken Boys. “Ik hoor dat er nauwelijks contact is tussen club(s) en gemeente.”

Net voor de start van de competitie in de tweede divisie keurde de KNVB het kunstgrasveld van Kozakken Boys af, omdat de toplaag loslaat. “Een zeer ernstige situatie”, meent Philip den Haan. “Zeker ook omdat ik vanuit de club hoor dat het veld zodanig is afgekeurd dat ook de jeugd er niet meer op mag trainen en/of wedstrijden spelen. Dit houdt de gemoederen aardig bezig en Kozakken Boys komt voor (te) grote logistieke problemen te staan.”

Volgens AltenaLokaal zijn er meerdere clubs die klagen ‘over discussies over onderhoud, contracten, termijnen, verantwoordlijkheden, etc.’. “Natuurlijk is er hoor- en wederhoor voor nodig, maar het baart ons zorgen. We weten dat we later in het jaar onderhoud op de rol hebben staan, maar we willen dit graag ver voor die tijd opgehelderd hebben.”

De lokale partij heeft het college gevraagd wat er daadwerkelijk gebeurd- en aan de hand is. En: ‘Hoe wordt gekeken naar zo snel mogelijk herstel dan wel renovatie en vooral: hoe kan dit op zeer korte termijn verholpen worden?”