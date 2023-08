Woerkum weer in de ban van visserij: ‘Misschien is er ook nog een wedstrijdje’

32 minuten geleden

Nieuws 123 keer gelezen

WOUDRICHEM • Tijdens het laatste weekend van augustus zijn er in Woudrichem weer de visserijdagen. Woudrichem is op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus weer in de ban van de visserijdagen. Het jaarlijks evenement telt weer een mooi programma.

Het wordt vrijdagavond speciaal voor de jeugd geopend op Den Bol. “Dan is er een drive-in show en worden er liedjes van allerlei topartiesten vertolkt”, vertelt Aart Geurtsen, voorzitter van Stichting Evenementen Woudrichem (SEW). Op Den Bol mag de jeugd zich vanaf 20.00 tot 01.00 uur uitleven.

Visdemonstraties

Zaterdag is het hoofdprogramma. “De originele visserijdag.” Dat gebeurt allemaal vanaf 09.30 uur vanaf diverse locaties in en rond het vestingstadje. Op de Maas worden er visdemonstraties gehouden door De Hoop. Er wordt onder meer gevist met een zegen en er is uitleg over het ophalen van visnetten. “En er is ook een visafslag”, vult Geurtsen aan.

Innerlijke mens

Voor de innerlijke mens is er ook een ruime keuze. Er staat een pizzabakker, een poffertjeskraam, een broodbakker en uiteraard wordt er vis gebakken alsmede paling gerookt. Er kan dus ruim geconsumeerd worden. De brandweer geeft ook acte de présence en tevens is het visserijmuseum met een aantal kramen aanwezig. Ook aan de kinderen is gedacht die vermaakt worden met kinderspelen.

Oude ambachten

In de historische haven kan men genieten van oude ambachten en kunnen er een stuk of twaalf platbodems aanschouwd worden.

Een aantal koren zorgen voor een muzikale noot. Het Vischwijvenkoor uit Woudrichem en ook het plaatselijke Zalmvisserskoor Ongestaagd zijn present. Ook een koor uit het Duitse Rheden, Freibeuter genaamd, brengt liederen ten gehore.

‘Misschien een wedstrijdje’

Wie gebruik wil maken van een rondvaart kan terecht op de DD 13 en op de restaureerde schokker Janus. De watersportvereniging geeft een roeidemonstratie waarbij de skiff centraal staat. “Misschien is er ook nog een wedstrijdje”, hoopt Geurtsen.

Na het dagprogramma komt zaterdagavond de jeugd weer vol aan bod. De DJ’s Joroan en Arie Hak zorgen voor veel plezier en er is onder andere een optreden van zanger Jeroen van Zelst.