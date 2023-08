In Altena vindt een Schrijfwedstrijd plaats: winnende verhaal komt in de krant

ALTENA • Heb je een passie voor schrijven en droom je ervan om jouw verhaal in Het Kontakt te zien staan? Grijp dan nu je kans en doe mee aan de Schrijfwedstrijd, georganiseerd door Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Haal je pen of toetsenbord tevoorschijn en start jouw verhaal met de woorden ‘In Altena…’. Dit verhaal moet een link hebben met een plek, persoon, evenement, traditie, of wellicht iets anders in de gemeente Altena. Of het nu gaat om de Zomerfeesten in Almkerk of de historische ondertekening van de Zoen van Woudrichem in 1419. Alles kan. Jouw verhaal heeft maximum 1000 woorden en mag zowel fictie als non fictie zijn.

Juryleden Jan van Mersbergen en Arjan Visser, beiden lokale schrijvers met landelijke faam, beoordelen de verhalen. Het verhaal dat de jury het meest weet te betoveren verschijnt in deze krant. Jouw woorden krijgen een volledige pagina om hun boodschap te verspreiden. Op 7 oktober, tijdens het Lokale Schrijversfestival, maken Jan en Arjan de winnaar bekend.

Wat moet je doen?

Lever jouw verhaal vóór 15 september in via bibliotheekaltena.nl/schrijfwedstrijd. Vergeet niet om jouw gegevens achter te laten, zodat we je kunnen bereiken. En noteer alvast 7 oktober in je agenda, want je wilt natuurlijk niet missen hoe jouw verhaal tot leven komt tijdens de prijsuitreiking. Reserveer je gratis kaartje via bibliotheekaltena.nl/schrijversfestival.