Merwedebrug krijgt groot onderhoud: verkeershinder en brugafsluitingen

51 minuten geleden

Nieuws 131 keer gelezen

ALTENA • Vanaf donderdag 31 augustus start Rijkswaterstaat met onderhoudswerkzaamheden aan de Merwedebrug bij Gorinchem. Deze werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig en beschikbaar te houden voor wegverkeer.

De werkzaamheden omvat het testen van technische installaties, het onderhouden van hangkabels, en het aanpakken van lekkages. Dit onderhoud is los van de geplande wegverbetering A27 Houten - Hooipolder, die volgend jaar begint.

Groot onderhoud is nodig

Dit groot onderhoud vindt niet zomaar plaats. Uit inspectie is gebleken dat verschillende hangkabels waarmee het rijdek aan de boogbrug is bevestigd, roestvorming vertonen. Ook zijn door lekkage op verschillende plekken plassen water aangetroffen in de hoofddraagconstructie. Het onderhoud aan de hangkabels en het aanpakken van de lekkages stopt het roesten.

Nieuwe methode

De kabels worden niet gewoon geschilderd, maar grotendeels omwikkeld met een speciale beschermlaag (‘cableskin’). Dat maakt het werk sneller en beperkt de hinder voor het verkeer. Hierdoor is het mogelijk om te werken vanaf het fietspad en blijft er steeds een rijstrook open. Het is de eerste keer dat deze internationaal bewezen onderhoudsmethode in Nederland wordt toegepast.

Brug afgesloten

Voor de test van de technische installaties sluit Rijkswaterstaat op donderdag 31 augustus van 21.00 uur tot zaterdagochtend 1 september 05.00 uur de brug in beide richtingen. De werkzaamheden aan de hangkabels en de aanpak van de lekkages vinden plaats in de weekenden van 1 september tot 12 november. In deze periode is de brug gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Tijdens deze periode blijft de brug bereikbaar voor hulpdiensten, fietsers, voetgangers, en scheepvaartverkeer.

De eerste vier weekenden zijn er werkzaamheden aan de hangkabels richting Utrecht gevolgd door vier weekenden voor de kabels richting Breda. In de richting waar gewerkt wordt is maar één van de twee rijstroken open en geldt op deze strook een aangepaste maximum snelheid van 50 km/u. Het verkeer in die richting moet rekenen op circa 30 minuten extra reistijd.

Omleidingen

Automobilisten wordt aangeraden de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden, boven en langs de weg te volgen.