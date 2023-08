Gemeente Molenlanden met Veiligheidsmarkt en Veteranenplein op Fokveedag in Hoornaar

HOORNAAR • De gemeente Molenlanden zal op de 109e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 16 september aanwezig zijn met een Veiligheidsmarkt en een Veteranenplein.

Op de Veiligheidsmarkt staan voertuigen die door de ambulancedienst, brandweer en politie worden gebruikt. Ook zal een nagebootste hennepkwekerij te zien zijn en zet de gemeente samen Responsible Young Drivers in op meer bewustwording over het rijden onder invloed. Met een simulator kunnen bezoekers van de Fokveedag ervaren hoe het is om met teveel alcohol op achter het stuur te kruipen.

Oude legervoertuigen

De jaarlijkse Veteranendag van Molenlanden valt samen met de Fokveedag. Om die reden zet de gemeente een Veteranenplein op met onder meer oude legervoertuigen, een veldkeuken (waar het eten voor de soldaten kan worden geproefd) en filmvertoningen.

Fokveedag Boerenlandfeest is de grootste agrarische manifestatie van Midden-Nederland en trekt bezoekers uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Altena en West Betuwe. Voor boeren, burgers en buitenlui. Voor meer informatie: www.fokveedag.nl.