Werkendammer speelt mee in nieuwe videoclip van Snelle

20 minuten geleden

Nieuws 101 keer gelezen

WERKENDAM • Fragmenten van het nieuwe lied ‘RADIO’ van rapper/zanger Snelle waren op 17 augustus bij RTL Boulevard te zien. Tegelijkertijd ging het nummer viraal. Dezelfde avond werd het nummer al duizenden keren bekeken.

Marcel Vaandrager uit Werkendam heeft, als vader van een dochter die het ouderlijk huis verlaat, een belangrijk aandeel in de clip. Het zal je maar gebeuren, dat jouw dochter na een hele leuke jeugd het ouderlijk huis verlaat. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.

Natuurlijk gaat het volgens Marcel vooral om het ‘geweldige lied’ van Snelle. Hij is blij dat hij gevraagd werd voor zijn aandeel in deze clip. “Emotie is erg belangrijk en dat wil ik laten zien”, zegt hij, ondanks dat Marcel in deze clip geen letter tekst heeft.

Studenten van de Paul van Vliet Theateracademie, waar Marcel heeft gestudeerd, reageerden met ‘kippenvel’ en ‘erg goed’. Binnenkort is Marcel uitgenodigd bij een Vlaams Radiostation en daar zullen ze sowieso dit nieuwe nummer van Snelle draaien. “Want”, benadrukt Marcel, “het gaat vooral om het geweldige lied.”

Bekijk de videoclip hieronder: