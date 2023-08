Nico Blom sluit serie Orgelconcertjes in Gorinchem af met raadselconcert

1 uur geleden

GORINCHEM • Op zaterdag 26 augustus speelt de Gorcumse organist Nico Blom het laatste Orgelconcertje 2023 in de Lutherse Schuilkerk. Zijn Orgelconcertje begint om 16.15 uur en duurt maximaal drie kwartier. De toegang is gratis.

Op zijn programma staat een reeks van 12 impressies van klassieke hits. Denk hierbij aan de melodie van het Ave Verum van Mozart, de tune van de Lente uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi of het beroemde slotkoor uit de vijfde symfonie van Beethoven. Ook het Te Deum van Charpentier (bekend van de Eurovisie Tune) ontbreekt niet. De speelvolgorde is echter in het programmaboekje door elkaar gehusseld. Aan bezoekers de uitdaging om tijdens dit concertje de juiste volgorde te noteren. Na afloop geeft Nico de juiste oplossing.

De serie Orgelconcertjes Lutherse Schuilkerk werd in 2018 door organist Nico Blom opgestart. Zijn initiatief bleek destijds een overweldigend succes. Kenmerk van de serie Orgelconcertjes is dat hierin uitsluitend professionele musici optreden.

Na afloop van dit laatste Orgelconcertje kan men onder het genot van een consumptie met Nico en met elkaar nog wat napraten. Bij de uitgang staat een ludieke hoge hoed waarin een financiële waardering contant achtergelaten kan worden. Maar dat kan ook achteraf middels een QR code (tikkie) die in het programmaboekje is opgenomen. Op www.gorinchemorgelstad.nl staat een overzicht van alle orgelconcerten binnen Gorinchem.