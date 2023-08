Koud voorjaar, droge juni maand en veel regen in juli: ‘De natuur in Altena kan veel hebben’

ALTENA • Het grillige weer van de voorbije maanden trakteerde de regio op een koud voorjaar, een kurkdroge juni maand en veel regen in juli en begin augustus. Maar wat zijn de gevolgen op onze natuur van al die weersinvloeden? Een kijkje in de Biesbosch, het Duyls Bos en het Pompveld leert dat de natuur in Altena veel kan hebben.

“Het is augustus, een echte zomermaand. Helaas voelde het sinds eind juli al niet echt zomers meer en dat heeft tot gevolg dat er overal paddenstoelen opduiken. Ook in het Duyls Bos en hoewel determineren moeilijk is, proberen we het en anders laten we ze naamloos”, zo schrijft Agnes Advocaat op 12 augustus in haar wekelijkse blog op de site van het Duyls Bos in Almkerk. Zo groeiden in het Duyls bos inktzwammetjes, slijmzwammetjes, amanieten en enkele onbekende paddenstoelen.

Minder water pompen

Kelly van Gils, terreinbeheerder van Brabants Landschap in het Land van Heusden en Altena, vertelt dat de droogte in juni, maar ook voorgaande droge jaren vooral invloed heeft op de nieuwe aanplant, zoals in de Struikwaard en op de Groesplaat. In het Pompveld bij Babyloniënbroek is dat minder het geval, omdat Brabants Landschap daar zelf de waterinlaat kan regelen. Bij droogte wordt meer water ingelaten om het op peil te houden in het natuurgebied.

“Je hebt hier in de regio geen echt grote grondwateronttrekkingen en nog altijd water van de kwel. Wel is het water van buiten het gebied bij droogte soms van mindere kwaliteit, het wordt uiteraard nog wel gezuiverd door een goede filter. Maar we merken het wel aan de waterkwaliteit.”

Oudere bomen ondervinden door verzuring en verdroging wel de effecten van droogte, maar dat speelt volgens de terreinbeheerder meer op zandgronden buiten Altena, zoals op de Brabantse Wal en richting de Kempen. “De vele regen van de afgelopen weken kan het Pompveld goed hebben, we hoeven dan minder water in te pompen.”

‘Biesbosch kan heel veel hebben’

Biesbosch boswachter Harm Blom is positief gestemd over de gevolgen van het grillige weer op het zoetwatergetijden gebied. “De Biesbosch is een buitendijks gebied van 10.000 ha. waar het zoete rivierwater bepalend is voor het ecosysteem. Je hebt hier geen bemaling door het waterschap en ook geen grondwateronttrekkingen. Het gebied is vooral een buffer, waar we het zoete water de ruimte geven. Met de vele regen in de voorbije weken zie je dat het water hoger staat. Dat is niet verkeerd, maar hoort bij het deltagebied.”

“Juist hier zorgen die extremen in het weer voor de dynamiek in het gebied. Door het water stroomt het gebied schoon, dat is goed voor de vissen, ook spoelen zo zaden aan die bij droogte weer kunnen ontkiemen. Ook bij droogte zie je dat het gebied heel veel kan hebben. Zo wordt het gebied bij droogte een soort tafeltje dekje voor steltlopers, delen vallen droog en worden een soort waddenzee, waar plek is voor heel veel dieren. Als de wind meer uit het noorden komt, is het water juist hoger en kunnen de vissen overal komen en kun je ook overal varen.”

Vaker weersextremen

Blom ziet wel dat de weersextremen zich vaker voordoen. “Twintig jaar geleden was het bij een hittegolf misschien een weekje dertig graden, nu is dat vrij normaal. Het zijn dus geen incidenten meer. Vorig jaar met het warme zomerweer zagen we vooral veel meer algengroei, dat is dan weer goed voor libellen en waterjuffers. Voor watersporters is dat minder, zij varen zich dan vast. Maar dat hoort allemaal bij een deltagebied.”

“Dit voorjaar hadden we door de kou bijvoorbeeld weer minder plantengroei. Maar met die dynamiek moeten we leren leven. De Biesbosch draagt bij aan de waterveiligheid, bij teveel water kan het worden gebufferd. Is het vier of vijf weken droog, dan vallen de oevers droog. Zolang de basis op orde is, vormt dat geen probleem.”

De vele regen in juli heeft volgens Blom wel duidelijk effect op het aantal recreanten in de Biesbosch. “Wandelaars en fietsers komen wel, maar bij veel regen gaan minder mensen varen. Andere zomers was het echt wel drukker in het gebied.”