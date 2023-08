Rick Sonnema naar WK in Budapest: ‘Ik hoop mijn beste scores ooit te halen’

WIJK EN AALBURG • Karateka Rick Sonnema vertrok zaterdag voor een trainingsstage naar Istanboel. De trip staat in het kader van het WK 2023 eind oktober in Budapest (Hongarije). De koffer van Rick Sonnema zit vol met diverse karatepakken, trainingsbenodigdheden, schoenen, korte broeken en shirtjes om te trainen en natuurlijk kleding voor de vrije tijd. Tevens supplementen om het eten aan te vullen. Hij kiest voor Turkije omdat daar net wat meer expertise en ervaring aanwezig is dan in Nederland, dat er internationaal niet supergoed voorstaat.

Bij het vorige WK pakte team Oranje een bronzen medaille. “Met de European Games hadden wij een zilveren medaille. Wij behoren niet tot de toplanden, maar er wordt wel degelijk rekening met ons gehouden.”

Vierde dan

Een van de hoogtepunten dit voorjaar was voor de 25-jarige Sonnema het behalen van de vierde dan karate. “Na heel veel trainingsuren met Gerrie van Tilburg en Alex Hermans heb ik voor de examinatoren een goed resultaat neer kunnen zetten. Hiermee heb ik op relatief jonge leeftijd een volgende stap in mijn karatecarrière kunnen zetten. Mijn zwarte band krijgt hiermee, door de uitbreiding van kennis van de karatesport, weer meer waarde.”

Van voetbalveld naar vloermat

Op 10-jarige leeftijd maakte Sonnema de overstap van het voetbalveld van Wilhelmina’26 naar de tatami, de vloermat waarop karate wordt beoefend. “Individuele sporten spreken mij meer aan. In een team ben je afhankelijk. Bovendien hou ik van discipline en respect, en dat is karate. Ik ben destijds bij Gerrie van Tilburg gaan trainen en het is mooi en best bijzonder dat hij vijftien jaar later nog steeds mijn trainer is.”

Deelname aan WK

Sonnema is zevenvoudig Nederlands kampioen. Hij stond bij de jeugd en senioren op diverse Europese kampioenschappen, met een zevende plaats als beste prestatie. “Nu mag ik eindelijk deelname aan een wereldkampioenschap bij een bij NOC/NSF aangesloten bond aan het rijtje toevoegen. Voor mij staat vanaf nu alles in het teken van dit WK.”

Eind juni werd hij in zijn eigen gemeente Altena verkozen tot sportman van het jaar. Uit handen van Olympisch topjudoka Roy Meyer ontving hij de prestigieuze Altena Sport Award 2022. “Ik was dat eerder al eens in mijn vorige gemeente Aalburg. Hier spreekt een stukje waardering uit, want dat zie je niet in alle gemeenten terugkomen.”

Zwaarste wedstrijden

Na zijn stage in Turkije reist Sonnema af voor het Budapest Open. Vervolgens gaat hij door naar het Pools Open. En er volgt nog een serie A-toernooi op Cyprus. Daarna is er het genoemde WK in Hongarije (Budapest). Het jaar wordt in november afgesloten in het Portugese Matosinhos. Sonnema stelt dat de beide serie A-toernooien, op Cyprus en in Matosinhos, de zwaarste wedstrijden zijn. “Dat komt omdat landen op die toernooien meerdere deelnemers mogen insturen. Op een EK of WK kom je alleen de beste van een land in een bepaalde klasse tegen.”

Hij herinnert zich nog zijn optreden in juni 2023 in Portugal. Bij Karate Open Lisboa werd hij toen heel knap tweede met een score van 23.2. Eerder haalde hij in de semifinale zelfs een score van 23.9. “Een zilveren medaille op dit prestigieuze internationale toernooi was heel mooi”, stelt hij glunderend. Sonnema kijkt dus uit naar het WK. “Wij vertrekken, dacht ik, met een team bestaande uit acht heren en zes dames. Ik word zoals altijd ingezet in het onderdeel Kata Karate, het schijngevecht.”

‘Goud lijkt niet realistisch’

“Ik hoop straks in Budapest mijn beste scores ooit te halen. Het blijft echter een jurysport, dus blijf je als sporter afhankelijk van de waarderingen. Nog niet alle tegenstanders zijn bekend. Ik kan dan ook nog niet inschatten hoe ik ga presteren. Iedereen gaat voor goud, maar dat lijkt voor mij niet realistisch. Met een toptiennotering zal ik tussen de toppers uit Japan, Spanje, Turkije en Italië heel erg tevreden zijn.”

Wout Pluijmert