Aad zet alles op alles voor zijn zoektocht naar Almkerkse vrouw: ‘Krijg haar niet uit mijn hoofd’

1 uur geleden

ALMKERK • De gedachten aan haar blijven in zijn hoofd rondspoken. Aad Vink, inwoner van Klaaswaal, hoopt een inwoonster van Almkerk terug te vinden. Hij ontmoette de vrouw tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, waar direct een sterke klik tussen hen ontstond. Helaas voor Aad verloor hij haar uit het oog in de mensenmassa.

Aad is een echte sportliefhebber en de Nijmeegse Vierdaagse heeft geen geheimen meer voor hem. Dit jaar heeft de pensionado de tocht voor de 25e keer gelopen. “Ik wilde per se dit aantal bereiken, nadat ik enkele jaren niet kon deelnemen vanwege operaties aan mijn knie en heup”, vertelt de inwoner van Klaaswaal, die nog vol energie zit. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat Aad veel jonger is dan zijn echte leeftijd.

De ontmoeting

Hij vertelt over zijn ontmoeting met de inwoonster van Almkerk, tijdens de tweede dag van het wandelevenement. “Vanwege mijn kunstknie en -heup mocht ik iets eerder aan de wandeltocht beginnen dan de andere deelnemers. Op een gegeven moment haalden zij mij in en raakte ik met haar aan de praat. Ze paste haar tempo aan zodat ik kon bijblijven, en ons gesprek verliep heel erg plezierig.”

Aad had meteen door dat er een goede connectie was tussen hen. Helaas ben ik niet zo doortastend geweest, waardoor ik niet alles over haar weet. Ik heb wel onthouden dat ze in Almkerk woont, al vermoed ik dat het aan de buitenrand van het dorp is. Ook weet ik dat ze een zoon heeft. Ze vertelde me bovendien dat ze in een verzorgingshuis werkt en dat het haar tien minuten kost om daar te komen.”

Kwijt in de mensenmassa

Tijdens de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse ontmoeten de twee elkaar opnieuw en vindt er weer een leuk gesprek plaats. Maar ter hoogte van Groesbeek verliest Aad de vrouw uit het oog. “Opeens hoorde ik dat iemand mijn naam riep. Ik keek verbaasd om en zag toen de oud-voorzitter van een atletiekvereniging achter me. We raakten ook even aan de praat, maar tijdens dat gesprek raakte ik de vrouw kwijt. Het is daar zo druk”, zegt Aad.

Hij onderneemt nog een poging om de vrouw te zoeken. “Ik heb mijn tempo verhoogd in de hoop haar weer in te halen.” Helaas lukt het Aad niet om haar te vinden. “Achteraf heb ik wel spijt dat ik dat gesprek met die man ben aangegaan, maar zo gaat het nou eenmaal in het leven. Ik hoopte haar op de vierde dag weer tegen te komen, maar toen was het nog veel drukker natuurlijk”, doelt hij op de duizenden toeschouwers.

Niet uit zijn hoofd

Eenmaal thuis moest Aad eerst een week bijkomen van de vele gelopen kilometers. Hij kon de inwoonster van Almkerk echter niet uit zijn hoofd zetten. Een zoektocht op internet – Aad weet de achternaam van de vrouw - heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, en ook pogingen om via de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse en de gemeente Altena contactgegevens te achterhalen, hebben nog niets opgeleverd.

Aad is echter vastberaden om haar te vinden. Vorige week zaterdag reisde hij naar Almkerk in de hoop haar weer tegen het lijf te lopen. Een aantal inwoners hielpen hem bij zijn zoektocht. “Er werd een bericht geplaatst in de buurtapp en dit leverde een naam en adres op, maar helaas bleek dit niet de juiste vrouw te zijn.” Daarom heeft de inwoner van Klaaswaal nu zijn hoop gevestigd op dit krantenartikel. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik haar kan vinden. Hopelijk stuurt ze me een berichtje als ze dit artikel leest.”

‘Zo zit ik niet in elkaar’

Wat er dan nog meer in zit? “Het zou leuk zijn als we nog eens af kunnen spreken en daarna weet je het natuurlijk nooit. Ik had er in ieder geval een erg goed gevoel bij en wil ook wel investeren. Daarom ben ik ook op de bonnefooi naar Almkerk gereden. Ik kan wel achter de geraniums duimen draaien, maar zo zit ik niet in elkaar”, klinkt het lachend.

De vrouw waar het om gaat wordt door Aad tussen de 60 en 65 jaar oud geschat. Ze heeft blond haar, is niet zo groot en heeft een normaal postuur. Contact opnemen met Aad kan via aad.vink@live.nl, of 06-40221889. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de redactie.