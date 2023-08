Wethouder Roland Van Vugt kondigt vertrek aan wegens gebeurtenissen in privéleven

ALTENA • Roland van Vugt (52) stopt om persoonlijke redenen met zijn werk als wethouder bij de gemeente Altena. Zijn vertrek zal medio september zijn. Van Vugt is tot zijn besluit gekomen om in de luwte ruimte en rust te vinden voor zichzelf en zijn gezin. Hij verloor onlangs in heel korte tijd zijn jongere zus en moeder.

“De gebeurtenissen in mijn privéleven hebben veel impact op mij en mijn gezin”, laat Van Vugt weten. “Deze verhouden zich momenteel niet met een intensieve publieke functie. Het is een ingrijpende beslissing voor mij om mijn wethouderschap neer te leggen. Dit ambt heb ik met veel toewijding vervuld en ik draag Altena een warm hart toe. Ik kijk in dankbaarheid terug op de bijna dertig jaar waarin ik de gemeenschap van Altena in verschillende verantwoordelijkheden heb mogen dienen.”

Lange politieke loopbaan

In 1994 startte Roland van Vugt op 23-jarige leeftijd zijn politieke loopbaan als raadslid van de CDA-fractie in de voormalige gemeente Woudrichem. Hij was vervolgens acht jaar lang fractievoorzitter. Tweemaal werd Van Vugt met voorkeurstemmen gekozen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ook was hij tweemaal met succes lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Altena.

Zowel bij de start van de fusiegemeente Altena in 2019 als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd hij gekozen tot één van de twee CDA-wethouders in het college van B&W van Altena. Zijn portefeuille bestond onder andere uit Duurzaamheid, Afval/grondstoffen, Recreatie en toerisme, Evenementen, Beheer openbare ruimte, Landbouw en Circulair voedselsysteem.

Opvolging

Het college van B&W maakt de komende periode afspraken over de waarneming van de portefeuille van Van Vugt. Het CDA beraadt zich in overleg binnen de coalitie op de opvolging van de vertrekkende wethouder.