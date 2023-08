Stichting Vrienden van Pro Seniore schenkt Wijkestein een nieuwe boombank

WIJK EN AALBURG • Stichting Vrienden van Pro Seniore heeft locatie Wijkestein van Maaswaarden ouderenzorg in Wijk en Aalburg een boombank geschonken.

Stichting Vrienden van Pro Seniore bestaat al sinds 2007, oorspronkelijk in 1987 opgericht als Stichting Vrienden van Bejaardenwerk in Wijk en Aalburg. Het doel van de stichting is projecten voor en door ouderen in Wijk en Aalburg en nabije omgeving financieel te ondersteunen. Het gaat in het bijzonder om projecten waar geen andere financiële middelen voor beschikbaar zijn.

Greep uit projecten

Ook Maaswaarden kan regelmatig een beroep op de Vrienden doen. Een kleine greep uit de projecten, die sinds 1988 tot heden zijn ondersteund: dagtochtjes, circusvoorstellingen, een rollatorrace, een bloemengroet in coronatijd en een wekelijks boeket als welkom op de balie. Maar ook belangrijke voorzieningen in en om Maaswaarden worden ondersteund. Te denken valt hierbij aan de aanleg van de belevingstuin, de inrichting van het restaurant, de fysiotherapie ruimte, broodwagens, een duofiets en fitnessapparatuur.

Tand des tijds niet overleefd

Sinds de nieuwbouw van locatie Wijkestein stond er een boombank om de prunus bij de hoofdingang. Helaas heeft deze bank de tand des tijds niet overleefd en was Maaswaarden op zoek naar financiële mogelijkheden om een nieuwe boombank aan te schaffen. En ook deze keer was de deur bij de Vrienden niet gesloten en zorgden zij ervoor dat de bank er kwam. Maaswaarden ouderenzorg dankt de Vrienden van Pro Seniore hartelijk voor deze gulle gave.