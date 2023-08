Gospelkoor Sound of Joy zoekt projectleden voor uitvoering van Passion

WERKENDAM • Gospelkoor Sound of Joy uit Werkendam start op donderdag 24 augustus weer met haar repetities en opent haar deuren voor nieuwe leden.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in zingen, maar nog twijfelen over toetreden tot een koor, is er een bijzondere kans vanaf januari. Op zaterdag 23 maart staat het Passion concert gepland, en Sound of Joy nodigt projectleden uit om samen dit concert te presenteren.

Vanaf 4 januari zijn geïnteresseerden welkom om gedurende drie maanden elke donderdag mee te repeteren. Deze repetities zijn kosteloos en open voor iedereen die wil ontdekken of zingen in een koor iets voor hen is.

Sound of Joy repeteert iedere donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Biesboschkerk in Werkendam. Iedereen is welkom, maar vooral personen tussen de leeftijd van 20 en 45 jaar worden aangemoedigd om zich aan te sluiten.