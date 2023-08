Team uit Almkerk rijdt 24 uur op solex om geld in te zamelen voor KIKA

ALMKERK • Het Solex Team Faalentino Crossi uit Almkerk staat klaar voor hun vijfde deelname aan het 24-uurs Solexrace Festival in Heeswijk Dinther op 26 en 27 augustus.

Het team, bestaande uit Ronald de Leeuw, Kevin van der Stelt, en de broers Erik en Hugo van der Meijden, zal van start gaan onder nummer 48. Tijdens de race wisselen de coureurs elkaar elk uur af terwijl ze zoveel mogelijk rondjes rond het festivalterrein afleggen.

Uitdagend parcours

Het uitdagende parcours omvat een reeks obstakels, waaronder een feesttent, koeienstal, onverharde paden en een café, voordat ze terugkeren naar de pits langs het parcours. Elk uur moet er ook getankt worden, terwijl een teamlid als monteur fungeert om eventuele problemen met de solex meteen aan te pakken.

Deelname aan de race gaat verder dan plezier, het is de bedoeling om geld in te zamelen voor KIKA. De afgelopen jaren schonk het Almkerkse team al 8250 euro aan dit goede doel. “Dit was niet mogelijk geweest zonder de vele donaties en sponsoren”, aldus het team.

Meer teams uit Altena

Naast het Almkerkse team doen ook ‘De Verstopte Sproeier’ uit Hank (met startnummer 46) en ‘GMJ Klapsappers’ uit Sleeuwijk (met startnummer 47) mee.

Het startschot zal op zaterdag 26 augustus om 17.00 uur klinken, en de finishvlag zal op zondag 27 augustus om 17.00 uur vallen.