Politie waarschuwt voor nieuwe babbeltruc: al twee pogingen in Werkendam

1 uur geleden

Nieuws 305 keer gelezen

ALTENA • Inwoners van Altena worden door de wijkagenten gewaarschuwd voor een recent opgedoken babbeltruc. Criminelen geven zich uit als politieagenten en plegen telefoontjes naar nietsvermoedende inwoners met als doel hun kostbaarheden te stelen.

Bij deze babbeltruc belt de oplichter naar een slachtoffer, waarbij diegene zich voordoet als politieagent. Vervolgens beweert de oplichter dat er momenteel een buurtonderzoek plaatsvindt en vraagt hij het slachtoffer of er waardevolle items, zoals geld en goud, thuis aanwezig zijn.

Wanneer het slachtoffer bevestigt dat dergelijke bezittingen in huis zijn, probeert de oplichter hen te overtuigen om deze kostbaarheden veilig te stellen door ze over te dragen aan de zogenaamde ‘politie’. Hierop verschijnt een individu aan de deur van het slachtoffer, die zich voordoet als politiemedewerker, om de bezittingen ‘in bewaring’ te nemen.

Raak in Werkendam

In Werkendam kregen zondagavond twee inwoners te maken met deze babbeltruc. Eén van de gebelde personen kreeg argwaan en verbrak de verbinding, een ander slachtoffer ging mee in het verhaal van de oplichter. Bij deze persoon werd er geld afhandig gemaakt.

‘Waarschuw anderen’

‘De politie komt niet aan uw deur om geld op te halen en dit vervolgens veilig te stellen. Trap er niet in, maar verbreek de verbinding’, waarschuwt de politie.

Daarnaast wordt aan alle inwoners van Altena dringend verzocht om alert te blijven en hun dierbaren te informeren over deze vorm van oplichting. ‘Vooral de ouderen zijn hierin vaak kwetsbaar, dus laten we elkaar waarschuwen’, luidt de boodschap van de politie.