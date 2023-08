OSCG-duikers getuige van parende sepia’s in de Oosterschelde

GORINCHEM/OOSTERSCHELDE • De leden van de Onderwater Sport Club Gorinchem (OSCG) hadden onlangs het unieke voorrecht om getuige te zijn van een indrukwekkend schouwspel onder water. Tijdens een duik in de Oosterschelde werden ze verrast door het zeldzame tafereel van parende sepia’s.

De sepia, een soort inktvis, staat bekend om zijn intrigerende voortplantingsgedrag en complexe rituelen. Het feit dat onze duikers dit zeldzame en natuurlijke tafereel konden observeren, benadrukt de waarde van het behoud van dir Nationale Park en het belang van verantwoord duiken.

OSCG organiseert op vrijdag 25 augustus vanaf 20:00 uur een informatieavond over duiken en de club. Deze avond vindt plaats in het OSCG clubhuis ’t Zwuik (naast het Caribabad) in Gorinchem. De inloop is vanaf 19:30 uur. Voor meer informatie kan ook gemaild worden met secretaris@oscg.nl. Zie ook www.oscg.nl.