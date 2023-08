Petra Veenswijk in derde Orgelconcertje in Schuilkerk in Gorinchem

GORINCHEM • Op zaterdag 19 augustus speelt de Delftse organiste Petra Veenswijk een interessant programma in de Lutherse Schuilkerk in Gorinchem. Haar Orgelconcertje begint om 16.15 uur en duurt maximaal drie kwartier. De toegang is gratis.

Petra Veenswijk studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium. Na haar diplomering volgde ze interpretatielessen bij Daniël Roth in Parijs. Petra vervolgde haar studie in Parijs aan het ‘Conservatoire National de Région’ te Parijs bij Marie- Louise Jaquet- Langlais en Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de Prix d’Excellence. Als Internationaal concertorganiste geeft zij jaarlijks een groot aantal concerten in zowel binnen- als buitenland. Haar repertoire omvat het gehele orgeloeuvre van zowel historische tot hedendaagse orgelliteratuur.

Sinds 1987 is Petra Veenswijk als dirigente/ organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft. In 1996 werd zij onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique ‘Arts-, Sciences et Lettres’ te Parijs. In april 2018 werd aan haar de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Op haar programma staan, naast een tweetal Duitse orgelwerken van A. Hesse en C.Ph.E. Bach, vooral composities uit de Franse Romantiek. De werken van Guilmant, Saent-Saëns en Gigout vormen de kern van haar Orgelconcertje en komen uitstekend tot hun recht op het historische Kam orgel (1859) in de Gorcumse Lutherse Schuilkerk.

Het derde Orgelconcertje van Petra Veenswijk wordt door haarzelf ingeleid met een programmatoelichting. Na afloop kan men onder het genot van een consumptie met Petra en met elkaar nog wat napraten. Bij de uitgang staat een ludieke hoge hoed waarin een financiële waardering contant achtergelaten kan worden. Maar dat kan ook achteraf middels een QR code (tikkie) die in het programmaboekje is opgenomen. Een overzicht van alle orgelconcerten in Gorinchem staat op www.gorinchemorgelstad.nl.