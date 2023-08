Badmeester Teo Kant gaat na 50 jaar met pensioen: ‘Over mij hoeft niemand zich zorgen te maken’

ANDEL • Vijftig jaar geleden, om precies te zijn op 13 augustus 1973, stapte Teo Kant als schuchter ventje van 16 jaar als jongste medewerker sporthal De Jager in Giessen binnen. Binnenkort gaat de in de regio vooral als ‘badmeester Teo’ bekende Rijswijker, met pensioen. Hij gaf zwemles aan verschillende generaties.

Het werken met kinderen houdt hem zichtbaar jong. In zijn sportieve badmeestersuitrusting geeft niemand hem die bijna 67 jaar, die hij toch echt is. Midden in hartje zomer in het moderne zwembad AquaAltena in Andel is hij aan zijn laatste loodjes bezig. Nog een beetje onwennig: “Officieel ga ik straks op 23 september met pensioen, dan ben ik 66 jaar en tien maanden. Ik stop al wat eerder, omdat er nog wat vakantiedagen te verrekenen zijn.” Kant heeft er dan 50 jaar opzitten. Dat gaan weinigen nog meemaken.

Teo Kant gaat moeiteloos in zijn herinneringen 50 jaar terug. Hij had in mei 1973 de landbouwschool in Andel afgerond. Het boerenleven zat de geboren Rijswijker in het bloed. “Mijn opa en ooms waren boeren. Ik trok veel op met de jongens van Kolbach. Het latere Tuincentrum Kolbach zou ook als een rode draad door mijn leven lopen. In mijn vrije tijd help ik daar al vijftig jaar mee. Wat rommelen in het magazijn, bestellingen bij klanten afleveren. Ik kan niet stilzitten.”

Toeval

Het leven in de sporthal en later het zwembad kwam bij toeval op zijn pad. “Vanuit school kregen wij gymnastiek in de in 1969 gebouwde sporthal De Jager. De toenmalige beheerder, Paul Peet, overtuigde mij dat het daar leuk werken was. Dat klopt wel want 50 jaar later werk ik nog altijd bij deze organisatie.”

Toen de gemeente Woudrichem besloot om in 1975 het overdekte zwembad De Kikvors te bouwen, besloot Kant, om als eerste, zijn papieren voor het beheer van het bad te halen. Het eerste overdekte bad in het Land van Heusden en Altena bleek een schot in de roos. Kinderen kwamen via de scholen leszwemmen. Bussen reden af en aan. De zwemverenigingen ZVDO, Biesboschzwemmers en Bijtelskil maakten gebruik van het bad.

“De tijden zijn wel veranderd. Ouders sturen nu hun kinderen al vanaf hun vierde jaar op zwemles.” Kant gaf niet alleen zwemles aan kinderen. “Ook bejaarden en andere volwassenen kwamen zwemles halen.”

AquaAltena

In 2014 werd ‘zijn’ bad De Kikvors gesloopt en gingen de activiteiten over naar het nieuwe moderne bad AquaAltena aan de Middenweg in Andel. “Ik kwam in een andere wereld terecht. Eerst bij Sportfondsen, nu bij Optisport. Het is in het nieuwe bad fijn werken. Het doelgroepenbad heeft een beweegbare vloer. De temperatuur van het water kan worden opgevoerd naar 32 graden. De doelgroepen variëren van peuterzwemmen tot reumazwemmen. Er zijn mensen die honderd banen van 25 meter zwemmen.”

Voor immigranten en allochtonen is het oppassen. Zij zijn niet met water opgegroeid. “Zij redden zich vaak wel, maar zwemmen kun je het niet noemen. Vooral in ons buitenbad is het dan wel extra opletten.” In al die jaren heeft Kant gelukkig nauwelijks dramatische momenten meegemaakt. “Ik herinner mij alleen een oudere man, die in het bad een hartinfarct kreeg. Wij hadden hem snel uit het water, maar helaas is hij toch overleden.”

Er is altijd iets te doen

Nog een kleine maand en dan is voor badmeester Teo gedaan. Na een heel leven in de sporthal en vooral het zwembad, komt hij in een ander ritme. “Ik ga mij niet vervelen. Bij Kolbach is altijd werk en daar ga ik misschien het 60-jarig jubileum wel halen. Daarnaast heeft mijn zoon Christiaan bij ons in Rijswijk een goedlopend hoveniersbedrijf, waar ook altijd wel wat te doen is. Daarnaast heb ik voetbalclub GRC 14. Daar tref ik op zaterdag mijn maatjes. Over mij hoeft niemand zich zorgen te maken.”

Wout Pluijmert