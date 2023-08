Zomerse filmavonden onder de sterrenhemel bij Slot Loevestein

REGIO • Slot Loevestein organiseert op 25, 26 en 27 augustus in samenwerking met het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) drie zomerse filmavonden onder de sterrenhemel. Deze driedaagse buitenbioscoop is gerelateerd aan de tentoonstelling ‘Monddood – Politiek gevangen’. Elke avond krijgen de verbanden tussen de films en de tentoonstelling verdieping dankzij sprekers, die met hun bijzondere verhalen en inzichten de films zullen inleiden.

Inkijk in vrouwengevangenis

Op vrijdag 25 augustus wordt ‘107 Mothers’ vertoond, een film die de levens van vrouwen in een vrouwengevangenis in beeld brengt. De hoofdpersoon, Lesia, heeft net haar eerste kind gekregen en moet nu haar straf uitzitten te midden van een diverse groep vrouwen.

De film zal worden ingeleid door de heer Rob Platzbeecker, plaatsvervangend Vestigingsdirecteur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Roermond en PI Ter Peel. Ter Peel is een inrichting voor volwassen vrouwen en heeft de mogelijkheid om kinderen tot 4 jaar bij de moeder te laten verblijven. Dhr. Platzbeecker biedt inzicht in de omstandigheden van vrouwen met kinderen in de gevangenis, zoals het noodzakelijke pedagogisch klimaat en opvoedkundige ondersteuning.

Aangrijpend waargebeurd verhaal

Op zaterdag 26 augustus kun je kijken naar ‘The Mauritanian’, een indringend verhaal gebaseerd op het leven van Mohamedou Ould Slahi, die jarenlang zonder rechtspraak gevangen zat in Guantanamo Bay. De film richt zich op de strijd voor gerechtigheid van advocate Nancy Hollander, gespeeld door Jodie Foster.



Wat deze avond extra bijzonder maakt, is dat Mohamedou Ould Slahi zelf aanwezig zal zijn om de film in te leiden. Vanuit zijn eigen levensverhaal en zijn ervaring van 15 jaar onterechte gevangenschap in Guantánamo Bay, zal Mohamedou de kijkers meenemen in hoe zijn persoonlijke ervaringen tot uiting komen in ‘The Mauritanian’.

Een nieuw leven na een trauma

Op zondag 27 augustus wordt ‘Aurora’s Sunrise’ vertoond, een documentaire die het intrigerende leven van Aurora Mardigianian belicht. Op jonge leeftijd verloor zij alles tijdens de Armeense genocide en wist ze met buitengewone moed te ontsnappen naar New York.

De film zal worden geïntroduceerd door Dr. Aysenur Korkmaz, een gepromoveerde onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar expertise in de veelzijdige gevolgen van de Armeense genocide zal Dr. Korkmaz waardevolle context bieden over de film en de impact op de overlevenden en hun nakomelingen.

Praktische informatie

Vergeet niet te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Tickets voor de film kosten 17,50 euro. Kom je vanuit Woudrichem of Gorinchem? Dan is het ook mogelijk om een ticket te reserveren in combinatie met een overtocht van de veerdienst Riveer of Boven ’t Gat. Een ticket inclusief retourvaart kost 24,50 euro.

De inloop voor de film is vanaf 20.00 uur, de horeca is geopend voor een drankje met popcorn of nacho’s. De films worden geïntroduceerd om 20.45 uur en starten om 21.00 uur.

Tickets zijn te koop op de website van Loevestein.