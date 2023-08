‘Con Amore’ hervat repetities en bereidt zich voor op bijzonder najaarsconcert

35 minuten geleden

SLEEUWIJK • Na een welverdiende zomervakantie hervat het koor C.G.K. ‘Con Amore’ zijn repetities onder leiding van dirigent Jaap Kwakkel. De komende tijd staat in het teken van voorbereidingen voor aankomende uitvoeringen.

Het koor heeft plannen om in het najaar een uniek concert te geven, waarbij zang harmonieert met beeld en geluid. Dit staat gepland op zaterdagavond 28 oktober in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk. Het concert zal ondersteund worden door een jeugdorkest, wat voor een extra dimensie zal zorgen.

Traditiegetrouw zal C.G.K. ‘Con Amore’ op 24 december de kerstzangavond verzorgen in dezelfde Ontmoetingskerk te Sleeuwijk.

Voor degenen die van zingen houden, is er een uitnodiging om zich bij Con Amore aan te sluiten. De repetities starten op maandag 21 augustus en zullen elke maandag plaatsvinden van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Bolderik te Sleeuwijk. Iedere stem is welkom.

Kijk voor meer informatie over C.G.K. ‘Con Amore’ en hun activiteiten op www.conamore-sleeuwijk.nl.