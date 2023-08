Fotowedstrijd tijdens Boerenerfdag: schiet en deel een plaatje van het Altena bloemenmengsel

DUSSEN • Tijdens de Boerenerfdag krijgen bezoekers de kans om te stemmen op foto’s die zijn gemaakt van de resultaten van het Altena bloemenmengsel.

De Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch heeft in april wederom haar jaarlijkse bloemzaadmengsel verspreid onder de bewoners van Altena. De vereniging kondigt aan dat de aankomende Boerenerfdag, gepland op 26 augustus bij Akkerbouwbedrijf Bodemtrouw in Dussen, een podium zal bieden voor de resultaten van het Altena bloemenmengsel. Hoewel het weer dit jaar niet altijd gunstig was, zijn er al mooie resultaten zichtbaar langs de akkerranden, zoals te zien is op de foto bij dit artikel.

Foto van eigen resultaten

De Agrarische Natuurvereniging nodigt deelnemers uit om foto’s van hun eigen resultaten in te zenden. Eén foto per deelnemer kan worden gemaild naar info@anv-altenabiesbosch.nl. Het is noodzakelijk om naam, adres en telefoonnummer te vermelden bij de inzending. De deadline voor inzending is vastgesteld op 21 augustus, om voldoende tijd te bieden voor de productie van een afdruk.

Waardebon

Tijdens de Boerenerfdag krijgen bezoekers de gelegenheid om de mooiste foto te selecteren. De inzender van deze foto zal worden beloond met een Puur uit Altena-waardebon. De Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch kijkt uit naar de aanwezigheid van alle deelnemers en geïnteresseerden tijdens de Boerenerfdag.