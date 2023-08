Kringloop Werkendam behoudt huidige locatie tot eind 2023

1 uur geleden

Nieuws 106 keer gelezen

WERKENDAM • Kringloop Werkendam heeft de mogelijkheid gekregen om tot eind 2023 haar winkel te behouden op de huidige locatie aan Plein 4.

In april 2022 opende de kringloopwinkel op Plein 4 in Werkendam. De winkel was voorheen van Visser Slaapadvies, maar werd in korte tijd omgebouwd tot een kringloopwinkel. Vanaf de opening bleek de winkel, gezien het aantal bezoekers, een schot in de roos en een aanwinst voor de Hoogstraat.

Veel klanten

Met name kleding, boeken en huishoudelijke artikelen vonden in groten getale hun weg naar de tweede eigenaar. Op deze manier wil de kringloopwinkel eraan bijdragen om als een goed rentmeester met de aarde om te gaan. De winkel kent inmiddels een (nog steeds) groeiende kern van klanten die er regelmatig hun inkopen komen doen.

Nieuwbouwplannen

Echter, de winkel zou maar ruim een jaar gebruikt kunnen worden. In juli 2023 zou het pand weer leeg moeten worden opgeleverd vanwege nieuwbouwplannen op die locatie. Omdat deze plannen zijn uitgesteld kan de kringloopwinkel in ieder geval tot eind 2023 gebruik blijven maken van het huidige pand.

Zoektocht in volle gang

‘Dat is verheugend nieuws, voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel, voor de zending waar de opbrengst naartoe gaat, maar ook voor de regio. Want de bezoekers komen uit de gehele regio Altena en Gorinchem’, laat het bestuur weten. Het zoeken naar een nieuw onderkomen blijft in volle gang. Het bestuur hoopt voor het eind van dit jaar een geschikte locatie te vinden.

Tijdens de sluiting in de bouwvakvakantie heeft de nieuwe herfst/wintercollectie een plaats gekregen. Vanaf 16 augustus is de winkel iedere woensdag, vrijdag en zaterdag geopend.