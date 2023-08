Rob’s Kaastour bij De Blauwe Anemoon in Gorinchem

GORINCHEM • Op donderdagmorgen 17 augustus krijgt De Blauwe Anemoon in Gorinchem een bijzondere gast. Rob’s Kaastour bezoekt De Blauwe Anemoon, een IPSO centrum dat zich inzet voor mensen die leven met en na kanker.

Rob reist momenteel door het hele land om aandacht te vragen voor de waardevolle diensten die IPSO centra in Nederland bieden. Meer informatie over Rob’s Kaastour is te vinden op www.robskaastoer.nl.

Het team van De Blauwe Anemoon kijkt uit naar Rob’s bezoek en nodigt graag gasten, vrijwilligers, buurtbewoners en andere belangstellenden uit om op deze dag langs te komen.

Op donderdag 17 augustus vanaf 10.30 uur staan de deuren van De Blauwe Anemoon, gelegen aan de Arkelse Onderweg 36 in Gorinchem, open voor iedereen. Er zal live muziek zijn en een high tea, waardoor het een gezellige gelegenheid is om onder het genot van een hapje en een drankje het mooie centrum te bekijken. De Blauwe Anemoon zal open zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens het bezoek van Rob’s Kaastour krijgen bezoekers ook de kans om de kaas te proeven die Rob verkoopt voor het goede doel.

Voor meer informatie: www.deblauweanemoon.nl.