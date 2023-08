Polder Radio is nieuwkomer in het radiolandschap: ‘We zijn echt een boerenzender’

ALTENA • Een opvallende nieuwkomer in het radiolandschap weet sinds 14 februari van dit jaar, toevallig op Valentijnsdag, de harten van luisteraars in Altena en ver daarbuiten te veroveren: Polder Radio. Het idee voor Polder Radio ontstond nadat radiostation Oké FM plotseling besloot te stoppen.

“Het hing rond vorig jaar kerst al in de lucht dat Oké FM zou stoppen, maar we werden erg overvallen op het moment dat dit ook echt gebeurde”, vertelt Henri Verhagen, woonachtig in Babyloniënbroek en één van de bedenkers van Polder Radio. “Op 1 februari was het ineens stil op hun frequentie.”

Oké FM, dat ooit begon als Aalburg FM, werd in 2016 de lokale omroep voor de gemeente Zaltbommel. In 2020 kwam de gemeente Maasdriel daarbij. Nadat de gemeente Altena niet koos voor Oké FM en de zendmachtiging gunde aan RTV Altena, verdween de zender uit de gemeente Altena. Veel luisteraars uit Altena bleven Oké FM echter trouw. Voor de trouwe luisteraars was het dan ook een groot gemis dat op 1 februari de zender stilviel.

Snel op de rails

“Op dat moment ben ik, samen met een aantal oud-vrijwilligers van Oké FM, heel snel aan de slag gegaan om tot een alternatief te komen”, vertelt Verhagen over het ontstaan van Polder Radio. “We hebben als groep heel erg hard gewerkt. We bedachten samen een naam en vormgeving en binnen 9 á 10 dagen hadden we een stream in de lucht.”

Liveprogramma’s waren er nog niet te horen, maar met de muziek werden al de nodige luisteraars getrokken. Na enige tijd konden ook de programmamakers aan de slag, die veelal hun oude radioprogramma weer oppakten.

Het succes van Polder Radio zou niet mogelijk zijn zonder de welwillendheid van lokale ondernemers. Al vijftien adverteerders hebben zich achter het radiostation geschaard, waardoor ze in staat zijn om de kosten te dekken. ”We zijn geen commerciële partij,” benadrukt Verhagen, “ons doel is niet om winst te maken, maar om onze passie voor radio maken en muziek te delen met zoveel mogelijk mensen.” Hij is echter blij met de steun van de adverteerders. “Ze hebben Polder Radio vanaf dag één omarmd.”

Boerenzender

Polder Radio raakte al snel bekend én geliefd bij inwoners van Altena. “We hebben op de Jaarmarkt in Wijk en Aalburg live radio gemaakt, dat heeft heel erg geholpen. We zullen ook te vinden zijn op de Streekdagen in Meeuwen. Hier passen we goed bij, aangezien we ook echt een boerenzender zijn. We zetten ons af van de Randstad en Hilversum.”

Overigens betekent dit niet dat Polder Radio komt aanzetten met krakkemikkig geluid en krakende microfoons. “We hebben veel geïnvesteerd in professionalisering, zodat het niet klinkt als een zolderradio.” Overigens worden de programma’s wel bij de programmamakers thuis gepresenteerd. “Het feit dat zij allemaal een eigen radiostudio thuis hebben zegt wel iets over de passie en liefde voor hun hobby”, zegt Verhagen lachend. Dat Polder Radio geen amateuristische zender is, blijkt overigens ook uit het feit dat men beschikt over een fraai uitziende website en app.

Wat Polder Radio onderscheidt van andere zenders is de diversiteit in muziek en het specifieke karakter. “Bij ons hoor je niet alleen de commerciële muziek, zoals je dat op andere zenders wel hoort. Wij draaien bijvoorbeeld ook Nico Haak, Mooi Wark, oude hits uit de jaren ‘70 en ‘80 en lokale artiesten zoals Johnny Gold uit Almkerk. Uiteraard komen er af en toe ook wat vrolijke top 40-nummers voorbij, maar de variatie is onze grote kracht.”

Toekomstmuziek

Hoewel Polder Radio momenteel alleen online te beluisteren is en via een app, hebben ze toekomstdromen om hun bereik verder uit te breiden. Al moet nog blijken of het haalbaar is. “Volgend jaar komt er een veiling van de frequenties aan. Het zou heel vet zijn als we dan een DAB of FM-frequentie zouden kunnen bemachtigen”, droomt Verhagen hardop.

Hij benadrukt tegelijkertijd dat het absoluut geen streven van Polder Radio is om de lokale omroep van Altena en zo een concurrent van Radio A-FM te worden. “Wij richten ons echt op amusement en bedrijven geen journalistiek. Ik ben dan ook van mening dat we daar geen subsidie voor horen te krijgen.”

Met een groeiend luisterpubliek en een gepassioneerd team van vrijwilligers heeft Polder Radio een veelbelovende toekomst voor de boeg. “Het is inmiddels een uit de hand gelopen hobby”, besluit Verhagen lachend.