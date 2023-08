Cliënte van Prisma kan scootmobiel niet meer laden: ‘Haar gevoel van vrijheid is weg’

WIJK EN AALBURG • Een cliënte van Prisma in Wijk en Aalburg, die kampt met een lichte verstandelijke beperking, is in een schrijnende situatie terechtgekomen. “Mijn schoonzus wilde een positieve bijdrage leveren aan het milieu, maar nu is ze haar vrijheid kwijt”, vertelt Ray Cardol uit Woudrichem.

De schoonzus van Ray, Erika, woont onder begeleiding in Wijk en Aalburg en is voor haar verplaatsingen afhankelijk van een taxi of haar scootmobiel. Omdat haar vorige scootmobiel erg vervuilend was, besloot ze in maart van dit jaar over te stappen op een milieuvriendelijke elektrische scootmobiel.

“Alles leek goed geregeld,” zegt Ray, “het besluit was genomen in overleg met haar begeleiders. Ze schaften een tweedehands scootmobiel aan die slechts acht maanden oud was en dus voldoet aan allerlei veiligheidseisen.” In het begin waren er geen problemen. De scootmobiel werd buiten gestald en opgeladen, omdat er binnen beperkte ruimte is. Aangezien de scootmobiel overdekt is en er minder kans is op diefstal dan bij een ander vervoersmiddel, was dit een logische keuze.

Begin problemen

Het opladen van de scootmobiel werd aanvankelijk mogelijk gemaakt door een 220V-kabel naar buiten te leiden via de deur. “Helaas ging de kabel twee keer kapot, doordat hij tussen de deur terechtkwam. Hierdoor wilden de begeleiders van Prisma niet langer dat de scootmobiel op deze manier zou worden opgeladen, in verband met brandgevaar”, vertelt Ray. “Een stukje hout tussen de deur vonden ze ook geen oplossing, omdat dit de kans op inbraak zou vergroten.”

Prisma verwees Ray naar Bazalt Wonen, de eigenaar van het pand, om een oplossing te realiseren. “Zij lieten vervolgens weten dat er helemaal niet meer in het pand geladen mocht worden, in verband met de brandveiligheid. Het laden van de fietsen en rolstoelen die binnen staan wordt echter nog altijd oogluikend toegestaan. Iedereen kan laden, behalve mijn schoonzus.”

Van het kastje naar de muur

Ray en zijn familie hebben tevergeefs meerdere pogingen ondernomen om een oplossing te vinden, maar worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Bazalt Wonen adviseerde Ray om bij de gemeente een laadpaal aan te vragen, zodat de scootmobiel alsnog opgeladen zou kunnen worden. “De gemeente liet echter weten dat zij alleen laadpalen voor elektrische auto’s kunnen plaatsen en dat we voor dit probleem bij Bazalt Wonen moesten zijn.” Ook zelfbedachte oplossingen, zoals het aanleggen van een kabel vanuit de kamer van Erika, werden in de wind geslagen.

Van baan moeten veranderen

“Niemand lijkt bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem”, klinkt Ray licht geïrriteerd. Ondertussen is de schoonzus van de Woerkummer veel van haar vrijheid kwijt en heeft ze noodgedwongen van baan moeten veranderen. “Ze is nu volledig afhankelijk van de taxi, maar sommige activiteiten kan ze daardoor niet meer ondernemen. Haar gevoel van vrijheid is weg. Een bezoekje aan haar moeder, die ook in Woudrichem woont, zit er niet zomaar in. Aan het gebruik van de taxi zijn namelijk ook allerlei regels verbonden.”

Het is voor Erika geen optie om haar elektrische scootmobiel weer weg te doen en er een andere met een dieselmotor voor terug te kopen. “Dat is financieel niet mogelijk.”

Het steekt Ray dat ondanks alle beloften en toezeggingen vóór de aankoop van de scootmobiel, Prisma en Bazalt Wonen niet bereid lijken om mee te werken aan het vinden van een oplossing. “We hopen dat het helpt om de kwestie publiekelijk te maken en dat er daardoor wel gewerkt gaat worden aan een oplossing.”

Gesprek

Die oplossing lijkt er nu toch te komen. Bazalt Wonen en Prisma geven in een gezamenlijke reactie aan dat ze de situatie vervelend vinden. “Er is er geen standaardoplossing. Daarom nodigden we de familie van Erika uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen mogelijke oplossingen”, laat een woordvoerder weten. Wordt dus vervolgd.