Weekend vol smaak, feest en ontspanning tijdens wijn- en cultuurfestival in Gorinchem

30 minuten geleden

Nieuws 104 keer gelezen

GORINCHEM • In Gorinchem vindt op 11 en 12 augustus een wijn- en cultuurfestival plaats. Na eerdere succesvolle edities van wijn- en cultuurfestival ‘Lekker Gorcum’ en ‘FestiWal’ zijn organisatoren Kamal Basu en Alicia van den Berg weer terug met een smaakvolle programmering voor het festival rondom Molen Nooit Volmaakt.

De karakteristieke stadswal is het romantische decor voor de festiviteiten. Na de succesvolle editie vorig jaar is het culinairder dan ooit volgens het ondernemende koppel. “Twee dagen lang, muzikaal- en culinair genieten. We kunnen zelf ook bijna niet geloven dat we dit weer zo neer kunnen zetten.”

Het eerste Gorcumse wijnfestival

Vorig jaar organiseerden zij voor de eerste keer Gorcums allereerste wijnfestival, achter parkeergarage Kweeklust. “Dat was een gigantisch succes, ondanks de zinderende hitte. Dit jaar is het op een plein verderop, omdat we merkten dat we in 2022 eigenlijk te weinig plaats hadden voor alle leuke wijnleveranciers en dansende gasten tijdens het wijnfestival op de vrijdag.” Dit jaar vindt dit culinaire evenement op vrijdag 11 augustus van 15.00 tot 22.00 uur plaats.

Alicia is ook sommelier onder de naam Merlotgenoten en samen met haar partner Kamal is zij eigenaar van wijnbar De WijnBoutique aan de Langendijk in Gorinchem. “Tijdens het wijnfestival schenken we meer dan veertig soorten wijn, maar ook alcoholvrije alternatieven. We hebben oesters, snacks en ja, ook bier.”

FestiWal op dag twee

“Nu is de parkeerplaats naast Molen Nooit Volmaakt aan de Bagijnenwal ook de ‘mainstage’ voor FestiWal op zaterdag, waar de hele dag live artiesten de show stelen, om later het stokje over te dragen aan de DJ’s die de Silent Disco hosten”, vertelt Kamal. “Er is goed eten en lekker drinken. Op het plein staan verschillende foodtrucks, met keukens vanuit elke windstreek. Maar ook een springkussen voor de kinderen”, vult Alicia aan.

De locatie is beide dagen gratis te bezoeken. Een plastic wijnglas is bij binnenkomst voor 5,00 euro te koop. Deze mag ook mee naar huis worden genomen. Enkel voor de Silent Disco dienen tickets gekocht te worden.

Programma

Bekijk het gehele programma en tickets op www.festiwal.nl. Verdere informatie en deelnemers zijn te vinden op www.gorcum.nl.

Onder ander Wijnhandel van Ouwerkerk en Van der Valk Gorinchem zijn weer van de partij, maar ook andere kleinere leveranciers. Kamal: “Het was altijd mijn droom een cultuurfestival te organiseren. Dat van mijn vriendin een wijnfestival. Nu hebben we dat gecombineerd.”